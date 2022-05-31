https://tr.sputniknews.com/20220531/103-yasindaki-kadin-parasut-dalisi-yapan-en-yasli-kisi-olarak-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1056844384.html
103 yaşındaki kadın, 'paraşüt dalışı yapan en yaşlı kişi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
103 yaşındaki kadın, 'paraşüt dalışı yapan en yaşlı kişi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
İsveç'te 103 yaşındaki Ruth Larsson isimli bir kadın, paraşütle serbest dalış yapan en yaşlı kişi olarak dünya rekoru kırdı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:11+0300
2022-05-31T13:11+0300
2022-05-31T13:11+0300
yaşam
isveç
paraşüt
en yaşlı paraşütçü
guinness rekorlar kitabı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048737551_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_54218cdc61f844149ac0aebd325d552d.jpg
Hayatında ilk kez 2019'da 101 yaşındayken paraşüt dalışı gerçekleştiren Larsson, bundan birkaç ay önce 103 yaşındaki Amerikalı Kathryn Hodges'in Guinness rekoru kırması nedeniyle dünyanın en yaşlı paraşüt dalışçısı olma imkanını kaybetti.Geçtiğimiz Pazar günü Amerikalı kadının rekor yaşını geçen İsveçli Larsson, dünya rekoru kırmak için harekete geçti. 90 yaşından bu yana yamaç paraşütü, planör ve sıcak hava balonu gibi ekstrem sporlara ilgi duyan yaşlı kadın, Guinness yetkililerinin huzurunda dünya rekoru kırmayı başardı. İsveç'teki Motala şehri yakınlarından havalanan bir uçaktan paraşütle atlayan 103 yaşındaki kadın, bu atlayışı gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048737551_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_3a9431e9afcf72240a6ab980e8ff430e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, paraşüt, en yaşlı paraşütçü, guinness rekorlar kitabı
103 yaşındaki kadın, 'paraşüt dalışı yapan en yaşlı kişi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Abone ol
İsveç'te 103 yaşındaki Ruth Larsson isimli bir kadın, paraşütle serbest dalış yapan en yaşlı kişi olarak dünya rekoru kırdı.
Hayatında ilk kez 2019'da 101 yaşındayken paraşüt dalışı gerçekleştiren Larsson, bundan birkaç ay önce 103 yaşındaki Amerikalı Kathryn Hodges'in Guinness rekoru kırması nedeniyle dünyanın en yaşlı paraşüt dalışçısı olma imkanını kaybetti.
Geçtiğimiz Pazar günü Amerikalı kadının rekor yaşını geçen İsveçli Larsson, dünya rekoru kırmak için harekete geçti. 90 yaşından bu yana yamaç paraşütü, planör ve sıcak hava balonu gibi ekstrem sporlara ilgi duyan yaşlı kadın, Guinness yetkililerinin huzurunda dünya rekoru kırmayı başardı.
İsveç'teki Motala şehri yakınlarından havalanan bir uçaktan paraşütle atlayan 103 yaşındaki kadın, bu atlayışı gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.