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https://tr.sputniknews.com/20220531/103-yasindaki-kadin-parasut-dalisi-yapan-en-yasli-kisi-olarak-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1056844384.html
103 yaşındaki kadın, 'paraşüt dalışı yapan en yaşlı kişi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
103 yaşındaki kadın, 'paraşüt dalışı yapan en yaşlı kişi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
İsveç'te 103 yaşındaki Ruth Larsson isimli bir kadın, paraşütle serbest dalış yapan en yaşlı kişi olarak dünya rekoru kırdı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:11+0300
2022-05-31T13:11+0300
yaşam
isveç
paraşüt
en yaşlı paraşütçü
guinness rekorlar kitabı
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Hayatında ilk kez 2019'da 101 yaşındayken paraşüt dalışı gerçekleştiren Larsson, bundan birkaç ay önce 103 yaşındaki Amerikalı Kathryn Hodges'in Guinness rekoru kırması nedeniyle dünyanın en yaşlı paraşüt dalışçısı olma imkanını kaybetti.Geçtiğimiz Pazar günü Amerikalı kadının rekor yaşını geçen İsveçli Larsson, dünya rekoru kırmak için harekete geçti. 90 yaşından bu yana yamaç paraşütü, planör ve sıcak hava balonu gibi ekstrem sporlara ilgi duyan yaşlı kadın, Guinness yetkililerinin huzurunda dünya rekoru kırmayı başardı. İsveç'teki Motala şehri yakınlarından havalanan bir uçaktan paraşütle atlayan 103 yaşındaki kadın, bu atlayışı gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.
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isveç, paraşüt, en yaşlı paraşütçü, guinness rekorlar kitabı

103 yaşındaki kadın, 'paraşüt dalışı yapan en yaşlı kişi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

13:11 31.05.2022
© DHAHasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü
Hasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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İsveç'te 103 yaşındaki Ruth Larsson isimli bir kadın, paraşütle serbest dalış yapan en yaşlı kişi olarak dünya rekoru kırdı.
Hayatında ilk kez 2019'da 101 yaşındayken paraşüt dalışı gerçekleştiren Larsson, bundan birkaç ay önce 103 yaşındaki Amerikalı Kathryn Hodges'in Guinness rekoru kırması nedeniyle dünyanın en yaşlı paraşüt dalışçısı olma imkanını kaybetti.
Geçtiğimiz Pazar günü Amerikalı kadının rekor yaşını geçen İsveçli Larsson, dünya rekoru kırmak için harekete geçti. 90 yaşından bu yana yamaç paraşütü, planör ve sıcak hava balonu gibi ekstrem sporlara ilgi duyan yaşlı kadın, Guinness yetkililerinin huzurunda dünya rekoru kırmayı başardı.
İsveç'teki Motala şehri yakınlarından havalanan bir uçaktan paraşütle atlayan 103 yaşındaki kadın, bu atlayışı gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.
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