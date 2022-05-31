https://tr.sputniknews.com/20220531/38-ilde-miras-operasyonu-143-supheli-tespit-edildi-1056836174.html

38 ilde 'Miras' operasyonu: 143 şüpheli tespit edildi

38 ilde 'Miras' operasyonu: 143 şüpheli tespit edildi

Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T08:48+0300

2022-05-31T08:48+0300

2022-05-31T08:48+0300

türkiye

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser operasyonu

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kurye konumundaki TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı" denildi.

türkiye

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tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu