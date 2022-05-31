https://tr.sputniknews.com/20220531/38-ilde-miras-operasyonu-143-supheli-tespit-edildi-1056836174.html
38 ilde 'Miras' operasyonu: 143 şüpheli tespit edildi
38 ilde 'Miras' operasyonu: 143 şüpheli tespit edildi
Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T08:48+0300
2022-05-31T08:48+0300
2022-05-31T08:48+0300
türkiye
tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser operasyonu
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kurye konumundaki TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı" denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu
38 ilde 'Miras' operasyonu: 143 şüpheli tespit edildi
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Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kurye konumundaki TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı" denildi.