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ABD, İran’ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı
ABD, İran’ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın Yunanistan bandıralı iki gemiyi alıkoymasını kınadı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T01:09+0300
2022-05-31T01:09+0300
dünya
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
iran
yunanistan
antony blinken
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), İran Devrim Muhafızlarının Basra Körfezi'nde Yunanistan bandıralı iki gemiyi 27 Mayıs’ta alıkoyduğunu açıkladı.Gemilerin uluslararası sulardan İran karasularına götürüldüğü belirtilen açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Donanmasının bu eylemleri uluslararası hukuka, bölgesel güvenlik ve istikrara aykırıdır” denildi.Blinken, Dendias ile görüştüDiğer taraftan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yunan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile konuyu telefonda görüştüğünü açıkladı.Sözcü Price, “Bakan Blinken 27 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları tarafından Yunan bandıralı iki geminin el konulmasını en güçlü şekilde kınadı. İran'ın gemileri taciz etmeye devam etmesi ve seyir hak ve özgürlüklerine müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.İki bakanın İran'ın el konulan gemileri, yükleri ve mürettebatını derhal serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Pirce, “ABD, bu haksız el koyma karşısında önemli NATO müttefikimiz ve ortağımız olan Yunanistan'ın yanındadır” değerlendirmesinde bulundu.
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), iran, yunanistan, antony blinken, nikos dendias

ABD, İran’ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı

01:09 31.05.2022
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın Yunanistan bandıralı iki gemiyi alıkoymasını kınadı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), İran Devrim Muhafızlarının Basra Körfezi'nde Yunanistan bandıralı iki gemiyi 27 Mayıs’ta alıkoyduğunu açıkladı.
Gemilerin uluslararası sulardan İran karasularına götürüldüğü belirtilen açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Donanmasının bu eylemleri uluslararası hukuka, bölgesel güvenlik ve istikrara aykırıdır” denildi.

Blinken, Dendias ile görüştü

Diğer taraftan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yunan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile konuyu telefonda görüştüğünü açıkladı.
Sözcü Price, “Bakan Blinken 27 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları tarafından Yunan bandıralı iki geminin el konulmasını en güçlü şekilde kınadı. İran'ın gemileri taciz etmeye devam etmesi ve seyir hak ve özgürlüklerine müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
İki bakanın İran'ın el konulan gemileri, yükleri ve mürettebatını derhal serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Pirce, “ABD, bu haksız el koyma karşısında önemli NATO müttefikimiz ve ortağımız olan Yunanistan'ın yanındadır” değerlendirmesinde bulundu.
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