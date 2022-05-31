https://tr.sputniknews.com/20220531/abd-iranin-yunan-bandirali-gemileri-alikoymasini-kinadi-1056831838.html

ABD, İran’ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı

ABD, İran’ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın Yunanistan bandıralı iki gemiyi alıkoymasını kınadı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T01:09+0300

2022-05-31T01:09+0300

2022-05-31T01:09+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

iran

yunanistan

antony blinken

nikos dendias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), İran Devrim Muhafızlarının Basra Körfezi'nde Yunanistan bandıralı iki gemiyi 27 Mayıs’ta alıkoyduğunu açıkladı.Gemilerin uluslararası sulardan İran karasularına götürüldüğü belirtilen açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Donanmasının bu eylemleri uluslararası hukuka, bölgesel güvenlik ve istikrara aykırıdır” denildi.Blinken, Dendias ile görüştüDiğer taraftan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yunan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile konuyu telefonda görüştüğünü açıkladı.Sözcü Price, “Bakan Blinken 27 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları tarafından Yunan bandıralı iki geminin el konulmasını en güçlü şekilde kınadı. İran'ın gemileri taciz etmeye devam etmesi ve seyir hak ve özgürlüklerine müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.İki bakanın İran'ın el konulan gemileri, yükleri ve mürettebatını derhal serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Pirce, “ABD, bu haksız el koyma karşısında önemli NATO müttefikimiz ve ortağımız olan Yunanistan'ın yanındadır” değerlendirmesinde bulundu.

iran

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), iran, yunanistan, antony blinken, nikos dendias