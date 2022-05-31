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BiTaksi'den 'Taksimetre Aç-Gel' uygulaması: 'Birkaç lira farkla taksi bulmanız kolaylaşacak'
BiTaksi'den 'Taksimetre Aç-Gel' uygulaması: 'Birkaç lira farkla taksi bulmanız kolaylaşacak'
İstanbul ve Ankara’da hizmet veren taksi çağırma uygulaması BiTaksi, Kullanım Koşulları’nı ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği ile güncelledi. Yeni özellik... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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taksi
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İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki özellikle yoğun saatlerde taksi bulamama sorunu için ilginç bir çözüm geliştirildi. Akıllı telefon üzerinden, İstanbul’un yanısıra Ankara’da da hizmet veren taksi çağırma uygulaması BiTaksi, Kullanım Koşulları’nda değişikliğe gitti. Güncellenen uygulamaya, ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği eklendi.Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu özellik ile taksi sürücüleri, (kullanıcının bu özelliği aktif hale getirmesi durumunda) kullanıcılara taksimetre açıp gelebilecek. BiTaksi bu yeni özelliği, ”Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurdu.Nasıl çalışıyor?Uygulamanın yenilenen ‘Kullanım Şartları’na göre ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği şu şekilde çalışıyor:
https://tr.sputniknews.com/20210727/istanbulda-taksi-cikmazi-yolcular-taksiye-alinmamaktan-taksiciler-trafikten-sikayetci-1045065938.html
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taksi, istanbul, bitaksi

BiTaksi'den 'Taksimetre Aç-Gel' uygulaması: 'Birkaç lira farkla taksi bulmanız kolaylaşacak'

15:13 31.05.2022 (güncellendi: 15:21 31.05.2022)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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İstanbul ve Ankara’da hizmet veren taksi çağırma uygulaması BiTaksi, Kullanım Koşulları’nı ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği ile güncelledi. Yeni özellik, ”Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyuruldu.
İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki özellikle yoğun saatlerde taksi bulamama sorunu için ilginç bir çözüm geliştirildi.
Akıllı telefon üzerinden, İstanbul’un yanısıra Ankara’da da hizmet veren taksi çağırma uygulaması BiTaksi, Kullanım Koşulları’nda değişikliğe gitti. Güncellenen uygulamaya, ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği eklendi.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu özellik ile taksi sürücüleri, (kullanıcının bu özelliği aktif hale getirmesi durumunda) kullanıcılara taksimetre açıp gelebilecek. BiTaksi bu yeni özelliği, ”Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurdu.

Nasıl çalışıyor?

Uygulamanın yenilenen ‘Kullanım Şartları’na göre ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği şu şekilde çalışıyor:
Müşteri, uygulama üzerinden sürücünün taksimetreyi açarak gelmesi seçeneğini seçebiliyor.
Bu kapsamda, sürücü, çağrıyı kabul ettiği an taksimetreyi açarak müşterinin konumuna doğru yola çıkıyor.
Müşteri, bir yolculuk için ‘taksimetre aç gel’ seçeneği yanında tüm yolculuklarında için de geçerli olacak şekilde 'taksimetre aç gel' seçeneğini seçebiliyor.
Müşteri bu talebini uygulama üzerinden her zaman kapatabiliyor.
Müşteri, sürücü çağrıyı kabul ettikten sonra seçimini değiştiremiyor.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
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