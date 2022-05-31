https://tr.sputniknews.com/20220531/bitaksiden-taksi-bulamama-sorunu-icin-yeni-ozellik-taksimetre-ac-gel-1056848727.html

BiTaksi'den 'Taksimetre Aç-Gel' uygulaması: 'Birkaç lira farkla taksi bulmanız kolaylaşacak'

BiTaksi'den 'Taksimetre Aç-Gel' uygulaması: 'Birkaç lira farkla taksi bulmanız kolaylaşacak'

İstanbul ve Ankara’da hizmet veren taksi çağırma uygulaması BiTaksi, Kullanım Koşulları’nı ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği ile güncelledi. Yeni özellik... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T15:13+0300

2022-05-31T15:13+0300

2022-05-31T15:21+0300

taksi

istanbul

türkiye

bitaksi

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İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki özellikle yoğun saatlerde taksi bulamama sorunu için ilginç bir çözüm geliştirildi. Akıllı telefon üzerinden, İstanbul’un yanısıra Ankara’da da hizmet veren taksi çağırma uygulaması BiTaksi, Kullanım Koşulları’nda değişikliğe gitti. Güncellenen uygulamaya, ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği eklendi.Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu özellik ile taksi sürücüleri, (kullanıcının bu özelliği aktif hale getirmesi durumunda) kullanıcılara taksimetre açıp gelebilecek. BiTaksi bu yeni özelliği, ”Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurdu.Nasıl çalışıyor?Uygulamanın yenilenen ‘Kullanım Şartları’na göre ‘Taksimetre Aç-Gel’ özelliği şu şekilde çalışıyor:

https://tr.sputniknews.com/20210727/istanbulda-taksi-cikmazi-yolcular-taksiye-alinmamaktan-taksiciler-trafikten-sikayetci-1045065938.html

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taksi, istanbul, bitaksi