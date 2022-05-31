https://tr.sputniknews.com/20220531/bloomberg-ruble-ile-yuan-arasindaki-islemler-24-subattan-sonra-yuzde-1067-oraninda-artti-1056854099.html
Bloomberg: Ruble ile yuan arasındaki işlemler, 24 Şubat’tan sonra yüzde 1067 oranında arttı
Bloomberg: Ruble ile yuan arasındaki işlemler, 24 Şubat’tan sonra yüzde 1067 oranında arttı
Bloomberg haber ajansı, Rus para birimi ruble ile Çin para birimi yuan arasındaki işlemlerin aylık hacminin, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından bu... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T18:00+0300
2022-05-31T18:00+0300
2022-05-31T18:00+0300
ukrayna krizi
bloomberg
ruble
yuan
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Bloomberg’in haberine göre Moskova borsasının spot piyasasında, ruble karşılığında yuan satışı gerçekleştirilen işlemlerin değeri 3.9 milyar doları buldu. Söz konusu işlemlerin değerinin şubat ayının değerlerinden 12 kat fazla olduğu belirtiliyor. Bloomberg’in hesaplamasında şubat ayını baz alması, Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayı sonunda askeri operasyon başlatmış olmasından kaynaklanıyor.Bloomberg, ekonomi uzmanlarına atıfla, Moskova borsasında ruble ile yuan arasında yapılan işlemlerin bu denli artmasının hem Rusya’nın yaptırımlar sebebiyle duyduğu kaygıdan hem de Rusya ile Çin’in ticarette yerli para birimlerinin kullanımını bir süredir artırmak istiyor olmasından kaynaklandığını yazıyor.‘Rusya’nın Ukrayna operasyonu, yuan’ın küreselleşmesini hızlandırdı’Ajansın haberinde, yuan cinsi işlemlerin genelde büyük şirketler ve bankalar tarafından gerçekleştirildiği, ancak perakende satış yatırımcılarının da yuan’a ilgilerinin arttığının gözlendiği belirtiliyor.Bloomberg’in görüşlerini aktardığı analistler, Rusya ile Çin arasında ticaretin gelecekte de artmasını bekliyorlar ve Rusya’nın Ukrayna’da 24 Şubat’tan beri gerçekleştirmekte olduğu askeri operasyonun yuan’ın küresel bir para birimi hâline gelmesini hızlandırdığı yorumunu yapıyorlar.Bloomberg, dolar ile ruble arasındaki işlemlerinse son 10 yılların en düşük seviyesine gerilediğini yazıyor.
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bloomberg, ruble, yuan
Bloomberg: Ruble ile yuan arasındaki işlemler, 24 Şubat’tan sonra yüzde 1067 oranında arttı
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Bloomberg haber ajansı, Rus para birimi ruble ile Çin para birimi yuan arasındaki işlemlerin aylık hacminin, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından bu yana neredeyse 4 milyar dolara ulaştığını, bunun da ruble ile yuan arasındaki işlemlerde yüzde 1067 büyüme gerçekleştiği anlamına geldiğini yazdı.
Bloomberg’in haberine göre Moskova borsasının spot piyasasında, ruble karşılığında yuan satışı gerçekleştirilen işlemlerin değeri 3.9 milyar doları buldu. Söz konusu işlemlerin değerinin şubat ayının değerlerinden 12 kat fazla olduğu belirtiliyor. Bloomberg’in hesaplamasında şubat ayını baz alması, Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayı sonunda askeri operasyon başlatmış olmasından kaynaklanıyor.
Bloomberg, ekonomi uzmanlarına atıfla, Moskova borsasında ruble ile yuan arasında yapılan işlemlerin bu denli artmasının hem Rusya’nın yaptırımlar sebebiyle duyduğu kaygıdan hem de Rusya ile Çin’in ticarette yerli para birimlerinin kullanımını bir süredir artırmak istiyor olmasından kaynaklandığını yazıyor.
‘Rusya’nın Ukrayna operasyonu, yuan’ın küreselleşmesini hızlandırdı’
Ajansın haberinde, yuan cinsi işlemlerin genelde büyük şirketler ve bankalar tarafından gerçekleştirildiği, ancak perakende satış yatırımcılarının da yuan’a ilgilerinin arttığının gözlendiği belirtiliyor.
Bloomberg’in görüşlerini aktardığı analistler, Rusya ile Çin arasında ticaretin gelecekte de artmasını bekliyorlar ve Rusya’nın Ukrayna’da 24 Şubat’tan beri gerçekleştirmekte olduğu askeri operasyonun yuan’ın küresel bir para birimi hâline gelmesini hızlandırdığı yorumunu yapıyorlar.
Bloomberg, dolar ile ruble arasındaki işlemlerinse son 10 yılların en düşük seviyesine gerilediğini yazıyor.