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https://tr.sputniknews.com/20220531/iraktaki-abd-ussune-fuze-saldirisi-1056830005.html
'Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı'
'Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı'
Irak’ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne iki füze atıldığı iddia edildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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enbar
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Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı.ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ayn el esad hava üssü
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ayn el esad hava üssü, enbar

'Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı'

00:03 31.05.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIIrak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssü
Irak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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Irak’ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne iki füze atıldığı iddia edildi.
Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı.
ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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