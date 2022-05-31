https://tr.sputniknews.com/20220531/iraktaki-abd-ussune-fuze-saldirisi-1056830005.html
'Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı'
'Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı'
Irak’ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne iki füze atıldığı iddia edildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T00:03+0300
2022-05-31T00:03+0300
2022-05-31T00:03+0300
dünya
ayn el esad hava üssü
enbar
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Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı.ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ayn el esad hava üssü
enbar
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ayn el esad hava üssü, enbar
'Irak’taki ABD üssüne füze saldırısı'
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Irak’ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne iki füze atıldığı iddia edildi.
Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı.
ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.