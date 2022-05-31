https://tr.sputniknews.com/20220531/sosyal-medyada-okunmamis-kitaplarla-dolu-raflari-paylasma-trendi-kitapliklar-statu-sembolu-oldu-1056840134.html

Sosyal medyada okunmamış kitaplarla dolu rafları paylaşma trendi: 'Kitaplıklar statü sembolü oldu'

Sosyal medyada okunmamış kitaplarla dolu rafları paylaşma trendi: 'Kitaplıklar statü sembolü oldu'

Japonca'da çok sayıda yazılı metni ya da kitabı istifleyip okumama durumuna özel 'tsundoku' diye bir kavram bulunuyor. Yeni çıkan bir trend, tsundoku'nun... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T11:36+0300

2022-05-31T11:36+0300

2022-05-31T11:49+0300

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Sosyal medyada yeni çıkan bir akım nedeniyle insanlar, okunmamış kitapların dizili olduğu kitaplıklarının fotoğraflarını paylaşıyor. Kimileri bu eylemi yeni kitap almanın 'rahatlatıcı olmasıyla', kimileri ise estetik görünmesiyle açıklıyor. Psikologlara göre ise kitapları okumak, sosyal medyada paylaşmaktan daha çok tatmin sağlama imkanı taşıyor.Daily Mail'e konuşan terapist yazar Marisa Peer, insanların okumadıkları halde neden kitaplıklarını doldurup sosyal medyada fotoğraflarını paylaşma ihtiyacı duyduğuna dair şu değerlendirmeleri yaptı:'Kitaplarla dolu iki kitaplığım var ancak son dört yılda tek bir kitap okumadım''Kitap istifçisi' olarak adlandırılan bir Daily Mail okuru Tiffany Wright, "Kitaplarla dolu iki kitaplığım var ancak son dört yılda tek bir kitap okumadım" diyor.Kitap satın almanın kendisine çok büyük bir rahatlama hissi verdiğini söyleyen Tiffany, çocukken kitap okumayı çok sevdiği için bir gün yeniden kitap okumaya başlamak istediğini belirtiyor. Ancak Tiffany, satın aldığı kitapların hiçbirini okumadığı için tsundoku akımının bir parçası oldu.Konuya dair terapist Marisa Peer, şu ifadeleri kullandı:Evine estetik kaygısıyla yaptırdığı rafları doldurabilmek için okumayacağı 400 kitap satın aldıÖte yandan kitap satın alma alışkanlığının bir başka yönü daha var: 'estetik kaygısı'. Evindeki boş rafları doldurmak için 400 kitap satın almasıyla gündeme oturan Ashley Tisdale onlardan biri. Los Angeles'taki evinde çektiği 'ev turu' videosunda konuşan Ashley, farklı renklerdeki kitaplarının önünde poz vererek kitapları tasarım için kullanmanın iç mimari bir hile olduğunu ve insanların bunu sürekli yaptığını dile getirdi. 'Kitaplar bir moda objesi değildir'Ashley'nin takipçilerinden biri kitaplıkları dolduracak kadar kitabı olmadığı halde neden bu kadar çok raf yaptırdığını sorarken, bir diğeri "'Kitaplığınızda kitap bulundurmak, aslında o kitapları okumuş olmakla ilgilidir. Kitaplar bir 'moda objesi' değildir. Evinize gelen misafirleriniz size kitapların içeriği hakkında sorular sorduğunda ne cevap veriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

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sosyal medya, kitap, akım