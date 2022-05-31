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Tom Cruise ‘Top Gun Maverick’le kendi hasılat rekorunu kırdı
Tom Cruise ‘Top Gun Maverick’le kendi hasılat rekorunu kırdı
Cuma günü vizyona giren Top Gun: Maverick, gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T01:46+0300
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türkiye
tom cruise
top gun: maverick
gişe hasılatı
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Pandemi nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, geçen cuma günü izleyicilerle buluştu.NTV'nin haberine göre film gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti. ABD'de Anma Günü'nü de kapsayan ilk dört gününde toplam 151 milyon dolarlık gişe başarısına imza atan film sayesinde, başrol oyuncusu Tom Cruise, kariyerinde ilk defa 100 milyon doların üstünde bir açılış hasılatına imza atarak kendi rekorunu kırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220526/bu-hafta-hangi-filmler-vizyona-girecek-1056700029.html
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tom cruise, top gun: maverick, gişe hasılatı

Tom Cruise ‘Top Gun Maverick’le kendi hasılat rekorunu kırdı

01:46 31.05.2022 (güncellendi: 01:50 31.05.2022)
© AATom Cruise
Tom Cruise - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Cuma günü vizyona giren Top Gun: Maverick, gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti.
Pandemi nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, geçen cuma günü izleyicilerle buluştu.
NTV'nin haberine göre film gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti.
ABD'de Anma Günü'nü de kapsayan ilk dört gününde toplam 151 milyon dolarlık gişe başarısına imza atan film sayesinde, başrol oyuncusu Tom Cruise, kariyerinde ilk defa 100 milyon doların üstünde bir açılış hasılatına imza atarak kendi rekorunu kırdı.
Tom Cruise - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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