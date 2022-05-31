https://tr.sputniknews.com/20220531/tom-cruise-top-gun-maverickle-kendi-hasilat-rekorunu-kirdi-1056832376.html
Tom Cruise ‘Top Gun Maverick’le kendi hasılat rekorunu kırdı
Tom Cruise ‘Top Gun Maverick’le kendi hasılat rekorunu kırdı
Cuma günü vizyona giren Top Gun: Maverick, gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T01:46+0300
2022-05-31T01:46+0300
2022-05-31T01:50+0300
türkiye
tom cruise
top gun: maverick
gişe hasılatı
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Pandemi nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, geçen cuma günü izleyicilerle buluştu.NTV'nin haberine göre film gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti. ABD'de Anma Günü'nü de kapsayan ilk dört gününde toplam 151 milyon dolarlık gişe başarısına imza atan film sayesinde, başrol oyuncusu Tom Cruise, kariyerinde ilk defa 100 milyon doların üstünde bir açılış hasılatına imza atarak kendi rekorunu kırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220526/bu-hafta-hangi-filmler-vizyona-girecek-1056700029.html
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tom cruise, top gun: maverick, gişe hasılatı
Tom Cruise ‘Top Gun Maverick’le kendi hasılat rekorunu kırdı
01:46 31.05.2022 (güncellendi: 01:50 31.05.2022) Abone ol
Cuma günü vizyona giren Top Gun: Maverick, gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti.
Pandemi nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, geçen cuma günü izleyicilerle buluştu.
NTV'nin haberine
göre film gişedeki ilk haftasında 124 milyon dolarlık hasılat elde etti.
ABD'de Anma Günü'nü de kapsayan ilk dört gününde toplam 151 milyon dolarlık gişe başarısına imza atan film sayesinde, başrol oyuncusu Tom Cruise, kariyerinde ilk defa 100 milyon doların üstünde bir açılış hasılatına imza atarak kendi rekorunu kırdı.