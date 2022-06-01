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70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
Gaziantep’te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T07:30+0300
2022-06-01T07:30+0300
türkiye
gaziantep
suriye
tekme
tutuklama
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Gaziantep’te bankta oturan Suriyeli 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.SALDIRGAN: PİŞMANIMEmniyet ifadesinde tekme attığı için pişman olduğunu belirten zanlı, “Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup kadının çocuk kaçırdığını söyledi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Bu nedenle tekme attım” ifadelerini kullandı.VALİ GÜL: MAZLUMUN YANINDAYIZYaşlı kadını tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Gül ise yaptığı paylaşımda, “Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı. Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız” ifadelerini kullandı.
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gaziantep, suriye, tekme, tutuklama

70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

07:30 01.06.2022
© İHA70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA
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Gaziantep’te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı.
Gaziantep’te bankta oturan Suriyeli 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRGAN: PİŞMANIM
Emniyet ifadesinde tekme attığı için pişman olduğunu belirten zanlı, “Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup kadının çocuk kaçırdığını söyledi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Bu nedenle tekme attım” ifadelerini kullandı.
VALİ GÜL: MAZLUMUN YANINDAYIZ
Yaşlı kadını tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Gül ise yaptığı paylaşımda, “Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı. Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız” ifadelerini kullandı.
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