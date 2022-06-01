https://tr.sputniknews.com/20220601/70-yasindaki-suriyeli-kadina-tekme-atan-saldirgan-tutuklandi-1056869906.html

70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

Gaziantep’te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T07:30+0300

2022-06-01T07:30+0300

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türkiye

gaziantep

suriye

tekme

tutuklama

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Gaziantep’te bankta oturan Suriyeli 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.SALDIRGAN: PİŞMANIMEmniyet ifadesinde tekme attığı için pişman olduğunu belirten zanlı, “Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup kadının çocuk kaçırdığını söyledi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Bu nedenle tekme attım” ifadelerini kullandı.VALİ GÜL: MAZLUMUN YANINDAYIZYaşlı kadını tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Gül ise yaptığı paylaşımda, “Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı. Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız” ifadelerini kullandı.

türkiye

gaziantep

suriye

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gaziantep, suriye, tekme, tutuklama