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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T19:01+0300
2022-06-01T19:01+0300
pakistan
türkiye
şahbaz şerif
recep tayyip erdoğan
resmi tören
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Şerif, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
pakistan
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pakistan, şahbaz şerif, recep tayyip erdoğan, resmi tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

19:01 01.06.2022
© DHACumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Şerif, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
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