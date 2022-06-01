https://tr.sputniknews.com/20220601/dso-dunyada-550-maymun-cicegi-vakasi-var-1056893495.html

DSÖ: Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

DSÖ: Dünyada 550 maymun çiçeği vakası var

DSÖ, son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede 550 kişiye bulaştığını bildirdi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T19:51+0300

2022-06-01T19:51+0300

2022-06-01T19:56+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

maymun çiçeği virüsü

tedros adhanom ghebreyesus

kovid-19

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladıÖrgütün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği ve Kovid-19 virüslerine dair son gelişmeleri paylaştı.'Tespit edilememiş bir yayılma'Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olmadığı 30 ülkeden DSÖ'ye gönderilen 550 vakayı doğruladıklarını belirterek "İncelemeler sürüyor fakat virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor" dedi.Vakaların çoğunu eşcinsel ilişkide bulunan erkeklerin oluşturduğunu yineleyen Ghebreyesus, "Yaftalamalara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz çünkü böyle bir yaklaşım, virüs bulaşan kişilerin tedavisini önlemenin yanı sıra virüsün durdurulmasını zorlaştıracaktır" şeklinde konuştu.Ghebreyesus, daha fazla maymun çiçeği vakasının beklendiğini vurgulayarak, DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği bulaşma riski en yüksek gruplara doğru bilgi sağlama", "risk grupları arasında virüsün yayılımını önleme", "virüse karşı sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" ve "virüse dair incelemeleri ilerletme" çağrısında bulundu.Bazı bölgelerde Kovid-19 vaka ve ölümleri artıyorKovid-19 salgınının ise küresel alanda düşüşünün sürdüğü, buna karşın bazı bölgelerde vaka ve ölüm artışlarının görüldüğünü belirten Ghebreyesus, "Amerikalar Bölgesi'nde vaka ve ölümler artıyor. Aynı zamanda Batı Pasifik ve Afrika bölgelerinde de ölümlerde artış var" bilgisini paylaştı.Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının bitmediğini yineleyerek, ülkelere test ve genom dizilemeyi sürdürme, virüsün nerede yayıldığına dair DSÖ'ye net bilgi verme ve sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubundaki kişileri aşılama tavsiyesi yaptı.

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dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, tedros adhanom ghebreyesus, kovid-19