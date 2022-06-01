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https://tr.sputniknews.com/20220601/iran-kutsal-orumcek-filminde-yer-alan-iranlilar-cezalandirilacak-1056884610.html
İran: 'Kutsal Örümcek' filminde yer alan İranlılar cezalandırılacak
İran: 'Kutsal Örümcek' filminde yer alan İranlılar cezalandırılacak
İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 5. Cannes Film Festivali'nde ödül alan 'Kutsal Örümcek' filmiyle ilgili yaptığı açıklamada, filmde yer alan... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T14:59+0300
2022-06-01T14:59+0300
dünya
cannes film festivali
ödül
ceza
sinema
iran
kutsal örümcek
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İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 75. Cannes Film Festivali'nde ödül alan, İranlı yönetmen Ali Ababsi'nin 'Kutsal Örümcek' filminde yer alan İranlıların cezalandırılacağını söyledi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, İsmaili, kabine toplantısı sonrası gazetecilere Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü alan Kutsal Örümcek filmine ilişkin açıklamada bulundu.Geçen günlerde 'milli ve dini değerlere hakaret edildiği' gerekçesiyle İran Sinema Kurumu'nun da tepki gösterdiği filme ilişkin İsmaili, "Bu film Ürdün'de çekilmiştir ve filmin başrol oyuncuları yurt dışındadır. İran'dan lisansı yoktur. Ülke içinden filmin yapımında iş birliği yaptıkları tespit edilenlerin olması durumunda kesinlikle sinema kanununa göre cezalandırılacaklardır" ifadelerini kullandı.'Leyla'nın Kardeşleri' de ceza alabilirCannes'da ana yarışma bölümünde yer alan İran yapımı 'Leyla'nın Kardeşleri' filmine ülkede yasaklama getirilme ihtimaline ilişkin ise İsmaili, şunları kaydetti: "Sinema kanununa göre, yabancı ülkelerdeki festivallere katılacak filmlerin ekran izni alması gerekir. Bu film de bu izni almamıştır. Film hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır."'Kutsal Örümcek'in oyuncusuna 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüİranlı senarist Ali Abbasi'nin, İran'ın Meşhed kentinde 2000 ile 2001 yıllarında Said Henai adlı bir seri katilin 16 hayat kadınını öldürdüğü olaydan esinlenerek kaleme aldığı filmin başrollerinde Mehdi Becestani ve Zehra Emir İbrahimi yer alıyor. Ürdün'de çekilen filmin yönetmen koltuğunda Ali Abbasi oturuyor.İranlı kadın aktris İbrahimi, Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde 17-28 Mayıs tarihlerinde bu yıl 75'incisi düzenlenen festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olmuştu.İran'dan festivale kınamaİran Kültür ve İrşad Bakanlığına bağlı İran Sinema Kurumu, 'milli ve dini değerlere hakaret edildiği' gerekçesiyle 'Kutsal Örümcek' filmine ödül veren Cannes Film Festivali'ni kınamıştı.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu filmin Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülmesinde 'siyasi kasıt' olduğuna işaret edilerek, "Kutsal Örümcek filmi, dünyadaki milyonlarca Müslüman ve Şii'nin inanç ve değerlerine hakaret eden çirkin bir siyasi propagandadır" ifadeleri kullanılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220529/cannes-film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-1056783769.html
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cannes film festivali, ödül, ceza, sinema, iran, kutsal örümcek

İran: 'Kutsal Örümcek' filminde yer alan İranlılar cezalandırılacak

14:59 01.06.2022
© AASinema salonu
Sinema salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 5. Cannes Film Festivali'nde ödül alan 'Kutsal Örümcek' filmiyle ilgili yaptığı açıklamada, filmde yer alan İranlıların cezalandırılacağını belirtti.
İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 75. Cannes Film Festivali'nde ödül alan, İranlı yönetmen Ali Ababsi'nin 'Kutsal Örümcek' filminde yer alan İranlıların cezalandırılacağını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, İsmaili, kabine toplantısı sonrası gazetecilere Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü alan Kutsal Örümcek filmine ilişkin açıklamada bulundu.
Geçen günlerde 'milli ve dini değerlere hakaret edildiği' gerekçesiyle İran Sinema Kurumu'nun da tepki gösterdiği filme ilişkin İsmaili, "Bu film Ürdün'de çekilmiştir ve filmin başrol oyuncuları yurt dışındadır. İran'dan lisansı yoktur. Ülke içinden filmin yapımında iş birliği yaptıkları tespit edilenlerin olması durumunda kesinlikle sinema kanununa göre cezalandırılacaklardır" ifadelerini kullandı.

'Leyla'nın Kardeşleri' de ceza alabilir

Cannes'da ana yarışma bölümünde yer alan İran yapımı 'Leyla'nın Kardeşleri' filmine ülkede yasaklama getirilme ihtimaline ilişkin ise İsmaili, şunları kaydetti: "Sinema kanununa göre, yabancı ülkelerdeki festivallere katılacak filmlerin ekran izni alması gerekir. Bu film de bu izni almamıştır. Film hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır."

'Kutsal Örümcek'in oyuncusuna 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

İranlı senarist Ali Abbasi'nin, İran'ın Meşhed kentinde 2000 ile 2001 yıllarında Said Henai adlı bir seri katilin 16 hayat kadınını öldürdüğü olaydan esinlenerek kaleme aldığı filmin başrollerinde Mehdi Becestani ve Zehra Emir İbrahimi yer alıyor. Ürdün'de çekilen filmin yönetmen koltuğunda Ali Abbasi oturuyor.
İranlı kadın aktris İbrahimi, Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde 17-28 Mayıs tarihlerinde bu yıl 75'incisi düzenlenen festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olmuştu.

İran'dan festivale kınama

İran Kültür ve İrşad Bakanlığına bağlı İran Sinema Kurumu, 'milli ve dini değerlere hakaret edildiği' gerekçesiyle 'Kutsal Örümcek' filmine ödül veren Cannes Film Festivali'ni kınamıştı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu filmin Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülmesinde 'siyasi kasıt' olduğuna işaret edilerek, "Kutsal Örümcek filmi, dünyadaki milyonlarca Müslüman ve Şii'nin inanç ve değerlerine hakaret eden çirkin bir siyasi propagandadır" ifadeleri kullanılmıştı.
Cannes ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
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