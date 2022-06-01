Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220601/meksikada-elektronik-sigara-satisi-yasaklandi-1056873888.html
Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:41+0300
2022-06-01T11:43+0300
elektronik sigara
dünya
meksika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056873860_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c029b8a307f8e56bde7f28f4b89b4340.jpg
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında imzaladığı kararnameyle Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası'nda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı.Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi. Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220420/arastirma-elektronik-sigaralar-organlarda-iltihaplanmaya-neden-oluyor-1055701500.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056873860_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_575ecb15249d008cda999e791ca95b72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elektronik sigara, meksika

Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı

11:41 01.06.2022 (güncellendi: 11:43 01.06.2022)
© AAelektronik sigara
elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında imzaladığı kararnameyle Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası'nda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi. Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
YAŞAM
Araştırma: Elektronik sigaralar organlarda iltihaplanmaya neden oluyor
20 Nisan, 12:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала