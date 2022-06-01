https://tr.sputniknews.com/20220601/meksikada-elektronik-sigara-satisi-yasaklandi-1056873888.html
Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:41+0300
2022-06-01T11:41+0300
2022-06-01T11:43+0300
elektronik sigara
dünya
meksika
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında imzaladığı kararnameyle Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası'nda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı.Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi. Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220420/arastirma-elektronik-sigaralar-organlarda-iltihaplanmaya-neden-oluyor-1055701500.html
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elektronik sigara, meksika
Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı
11:41 01.06.2022 (güncellendi: 11:43 01.06.2022) Abone ol
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında imzaladığı kararnameyle Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası'nda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi. Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.