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Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T00:57+0300
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pakistan
dünya
şahbaz şerif
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün ve yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak.Ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
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pakistan, şahbaz şerif, ziyaret, türkiye

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

00:57 01.06.2022 (güncellendi: 01:07 01.06.2022)
© AAŞahbaz Şerif
Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün ve yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak.
Ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
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