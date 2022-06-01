https://tr.sputniknews.com/20220601/pakistan-basbakani-serif-turkiyeye-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1056865356.html

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T00:57+0300

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pakistan

dünya

şahbaz şerif

ziyaret

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün ve yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak.Ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

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pakistan, şahbaz şerif, ziyaret, türkiye