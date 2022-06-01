Şanghay'da 2 aydır uygulanan karantina sona erdi

© İHA / ALEX PLAVEVSKI Şanghay Belediye Sözcüsü Yin Xin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir gün. Herkes çok fedakarlık yaptı. Bu gün zor kazanıldı ve bunu korumalıyız. Aşina olduğumuz ve özlediğimiz Şanghay'a tekrar hoş geldiniz" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming ise, “Salgın etkili bir şekilde kontrol altına alındı” ifadesini kullandı.