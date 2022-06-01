https://tr.sputniknews.com/20220601/socar-turkiye-ceosu-gahramanov-karadeniz-gazi-kuresel-pazarda-turkiyenin-gucune-guc-katacak-1056890494.html
SOCAR Türkiye CEO'su Gahramanov: Karadeniz gazı küresel pazarda Türkiye'nin gücüne güç katacak
SOCAR Türkiye CEO'su Gahramanov: Karadeniz gazı küresel pazarda Türkiye'nin gücüne güç katacak
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, Türkiye'nin enerji merkezi olma potansiyelinin her geçen gün arttığını belirterek, "Karadeniz gazı küresel... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T17:54+0300
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı"nda gazetecilerle bir araya gelen Gahramanov, Türkiye'nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu ve ülkedeki yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.Gahramanov, Türkiye'de enerji alanında son dönemde çok önemli işlere imza atıldığını vurgulayarak, "Türkiye gaz kaynaklarını artırdı, LNG terminalleri, yeni gaz boru hatları, yeni gaz depoları inşa etti. Bunu devam ettirmek önemli, bunun için de Türkiye önemli işlere imza atıyor. Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervi Türkiye'nin enerji alanındaki rolünü daha da kuvvetlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.SOCAR'ın yatırımlarını enerji dönüşümüne de yönelttiğini aktaran Gahramanov, "Türkiye’de böyle bir potansiyel var, bu alanda yatırımlarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.Türkiye'nin dünya çapında artan enerji fiyatlarından daha az etkilenmesinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) ve son dönem yatırımların rol oynadığını dile getiren Gahramanov, "Türkiye'de enerji fiyatları artıyor ama TANAP olmasaydı, LNG terminalleri olmasaydı, depolama kapasiteleri artırılmasaydı fiyat artışları çok daha yüksek seviyelerde olurdu." diye konuştu.
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socar, enerji, türkiye, azerbaycan
SOCAR Türkiye CEO'su Gahramanov: Karadeniz gazı küresel pazarda Türkiye'nin gücüne güç katacak
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SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, Türkiye'nin enerji merkezi olma potansiyelinin her geçen gün arttığını belirterek, "Karadeniz gazı küresel pazarda Türkiye'nin gücüne güç katacak." dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı"nda gazetecilerle bir araya gelen Gahramanov, Türkiye'nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu ve ülkedeki yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.
Gahramanov, Türkiye'de enerji alanında son dönemde çok önemli işlere imza atıldığını vurgulayarak, "Türkiye gaz kaynaklarını artırdı, LNG terminalleri, yeni gaz boru hatları, yeni gaz depoları inşa etti. Bunu devam ettirmek önemli, bunun için de Türkiye önemli işlere imza atıyor. Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervi Türkiye'nin enerji alanındaki rolünü daha da kuvvetlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.
SOCAR'ın yatırımlarını enerji dönüşümüne de yönelttiğini aktaran Gahramanov, "Türkiye’de böyle bir potansiyel var, bu alanda yatırımlarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin dünya çapında artan enerji fiyatlarından daha az etkilenmesinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) ve son dönem yatırımların rol oynadığını dile getiren Gahramanov, "Türkiye'de enerji fiyatları artıyor ama TANAP olmasaydı, LNG terminalleri olmasaydı, depolama kapasiteleri artırılmasaydı fiyat artışları çok daha yüksek seviyelerde olurdu." diye konuştu.