https://tr.sputniknews.com/20220602/bosandigi-erkek-tarafindan-atese-verilerek-yakilan-kadin-mangal-yaniyormus-gibi-canice-izledi-1056923444.html

Boşandığı erkek tarafından ateşe verilerek yakılan kadın: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

Boşandığı erkek tarafından ateşe verilerek yakılan kadın: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşandığı Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu, ikinci kez hakim karşısına... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T18:45+0300

2022-06-02T18:45+0300

2022-06-02T18:46+0300

kadına şiddet

türkiye

fatsa

yakma

mangal

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 12 Ocak'ta Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından Emiroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.Erkan Emiroğlu ile babası Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmaya sanık Emiroğlu, cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı, Tahsin Emiroğlu ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya hastanedeki 4 aylık tedavisinin ardından taburcu edilen Elvan Sözkesen de katıldı. Sol elinde ve boynunda sargı bulunan Sözkesen'in yüzündeki yanık izleri de dikkat çektiOlay gününü anlatan Elvan Sözkesen, şunları söyledi:'Evlendiğimizin üçüncü günü sorunlu olduğunu anladım'Eski eşinin sorunlu bir kişi olduğunu dile getiren Sözkesen, "Evlendiğimizin üçüncü günü sorunlu olduğunu anladım. Evlenene kadar kendisini bana masum gibi tanıttı. Eve geldiğinde en ufacık şeyden kavga çıkartıyordu. Kendisi kadın düşmanı, kadınlara eziyet etmekten zevk alan birisi. Kendisinden korkuyordum. Öfke kontrolsüzlüğü rahatsızlığı varmış. Bu olaya kadar beni birçok kez darp etti. Kadınlara karşı öfke dolu. Fakat dışarıda kadınlara karşı çok normal" dedi.Hastanede tedavi olduğu sırada da tehdit edildiğini söyleyen Sözkesen, "Hala tehdit ediliyorum. Bana aracılarla mesaj gönderiyor. 'Madem canavarım, buradan çıkarsam onu da yakacağım, evi alanı da yakacağım' diyormuş. Bana para teklif ediyorlar; eski eşimin öldürmek için yapmadığı yönünde demem için" ifadelerini kullandı.'Benim sol el parmaklarımın uçları kesildi, boynum yanık'Elvan Sözkesen, 11 kez ameliyat olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:"Erkan Emiroğlu ise hakkındaki iddiaları reddederek, "Böyle olmasını istemezdim. Keşke orada olmasaydım. Benim için dünya bir yana, Elvan bir yanaydı. Elvan için ailemi karşıma aldım. Elvan yanarken şok olduğun için söndüremedim. Adaletinize sığınıyorum. Öldürmek amacım yoktu" diyerek, eşinin kendini aldattığını ileri sürdü.'Sanık baba Tahsin Emiroğlu da "Oğlum, olay günü beni arayarak 'Gelinin yanmış olabilir, git sahip çık' dedi. Gelinlerimin hepsine ben bakarım. Bu evliliğin baştan yürümeyeceğini söylemiştim. Onların yaşadıklarından dolayı iki defa kalp krizi geçirdim" diyerek, beraatını talep etti. Duruşmada tanıkları dinleyen mahkeme, Erkan Emiroğlu'nun tutukluluk halinin devamına, Tahsin Emiroğlu'na ise adli kontrol uygulanmasının devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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kadına şiddet, fatsa, yakma, mangal