Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin inlerine girip, gömmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı'nın ahlaksızlığını değil ilmini alacaksın, ona da kendi mührünü vuracaksın" açıklamasında bulundu. Erdoğan, sınır... 02.06.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı.Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:"Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz. Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.Buradaki kütüphanenin dünyada benzeri yok. İstanbul'daki Rami Kışlası'nı bir kongre merkezi ve kütüphaneye dönüştürüyoruz. Batı'nın ahlaksızlığını değil ilmini alacaksın, ona da kendi mührünü vuracaksın.Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, dedim gezmende fayda var ve bugün oraya gidip gezdiler. Gezdikleri zaman da buraya hayran kalıyorlar. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz. Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşımı "Dünyayı dolaşacaksınız, beğendiklerini alacaksınız ve sonra projelendirip milletin evini yapacağız" Sağolsun dünyayı dolaştılar. Mesele işte bu, bütün batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha, alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın.Biz sık sık şu soruyla karşılıyoruz 'Cumhurbaşkanım yorulmuyor musunuz?' ben de şunu diyorum 'Gençlerle yol yürüyen yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum.' Bakmayın siz bugün gençlerimiz için üzülüyormuş gibi yapanlara, gençlerimizin umutlarını istismar edenlere. Bunlar görünüşte mış gibi yaparlar, kafalarında ise 40 tilkiyi dolaştırırlar. Bizim neslimiz bunların hepsini yaşadı.Şimdi hukuk nutku atanlar, geçmişte ayrımcılığa ses çıkarmamış hatta sessiz durmuştur. Şimdi özgürlük nağrası atanlar geçmişte insanların en temel haklarının bile elinden alınmasına ses çıkarmamışlar hatta teşvik etmişlerdir.'Teröristleri gömmeye devam edeceğiz'Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz.Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri hukukçuları unutmadık. Biz çocuklarımız aynı sıkıntıları yaşamasın diye 20 yılda her alanda ülkemize çağ atlatacak eserler üretiyoruz.Meşhur Boraltan Köprüsü'nde askerlerimiz düşmanın eline bırakılmış, askerlerimiz dönemin yönetimine 'Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama teslim etmeyin' demişlerdir. Maalesef düşmana teslim ettiler, o zaman bizim mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler.Şehitlerimiz var, evet. Ama şehitlerimizin 10, 15, 20 kat öldürülen teröristler var. Türkiye'de göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz vardı şimdi 207 üniversitemiz var. Gençlerimiz sadece eğitimlerine odaklanabilsin diye her türlü yatırımı yapıyoruz, yapacağız. Gençlerimizi araştırmaya ısındıracak her adımı atıyoruz. Bakü'deki festivalde gençlerimizin neler yapabildiğine şahit olduk. İnşallah bu sene Teknofest'i Samsun'da gerçekleştireceğiz.'Biz ders kitabı bulamazdık'Geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Siz tekstil kağıdı nedir bilir misiniz? Biz bunları abilerimizden satın alamazdık, vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanına gidersiniz, o kitabınız yok, 1 hafta sonraya size gün verirlerdi. Biz bunları yaşadık, dedik ki bu nesil bunları yaşamasın. Kitaplarınızı sıralarınızın üzerine koyalım ve eğitim-öğretim yılı başlarken yavrularımız kitaplarını sıralarının üzerinde görsünler. Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Devam edecek miyiz? Evet, devam edeceğiz.Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz.

