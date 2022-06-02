https://tr.sputniknews.com/20220602/die-welt-turkiye-natonun-tehlikeli-ve-zayif-yeri-haline-geldi-1056900668.html

Die Welt: Türkiye, NATO’nun tehlikeli ve zayıf yeri haline geldi

Die Welt: Türkiye, NATO’nun tehlikeli ve zayıf yeri haline geldi

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye’nin uyguladığı politikanın son zamanlarda NATO içinde gerilim kaynağı ve zayıf yer haline geldiğini belirtti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T01:18+0300

2022-06-02T01:18+0300

2022-06-02T01:24+0300

die welt

nato

türkiye

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104073/70/1040737025_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_19bba09c5102c3fc2431540cc9ce5ac9.jpg

Carolina Drüten imzalı yazıda, birkaç ay önce Türkiye ve Yunanistan’ın bölgede huzur sağlama konusunda anlaştığını, Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mart ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, ama şimdi durum aniden değiştiğini kaydetti. Yunanistan’ın düzenli olarak Türkiye’yi hava sahası ihlalleriyle suçladığını ve bu konuda defalarca NATO, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdiğini belirten Drüten, Türkiye’nin tüm bu suçlamaları reddederek Yunan adalarının silahlandırılması nedeniyle tehdit dolu açıklamalarda bulunduğunu yazdı.Yunanistan’ın, adaları silahlandırma sürecini nefsi müdafaayla gerekçelendirdiğine dikkat çeken Drüten, Atina’nın Ankara’yı kasıtlı olarak mültecileri Yunanistan’a göndererek baskı oluşturma çabalarıyla suçladığını ve sınırı kapatmakla tehdit ettiğini anımsattı.Miçotakis’in, Türkiye’ye yeni savaş uçaklarını ve diğer silahları satmama çağrısının ardından Ankara’nın Atina’yı NATO’ya zarar verme çabasıyla suçladığını belirten Drüten, bunun sonucunda Erdoğan’ın Yunan başbakanla tüm temasları kopardığını kaydetti.İki taraf arasında uzlaşı ihtimalinin küçük olduğunu yazan Drüten, NATO’da ittifak içindeki çatışmaları çözüme kavuşturma mekanizmalarının ve üyelerden birine karşı yaptırım olasılığının olmadığını hatırlattı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

die welt, nato, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi