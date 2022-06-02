https://tr.sputniknews.com/20220602/die-welt-turkiye-natonun-tehlikeli-ve-zayif-yeri-haline-geldi-1056900668.html
Die Welt: Türkiye, NATO’nun tehlikeli ve zayıf yeri haline geldi
Die Welt: Türkiye, NATO’nun tehlikeli ve zayıf yeri haline geldi
Alman Die Welt gazetesi, Türkiye’nin uyguladığı politikanın son zamanlarda NATO içinde gerilim kaynağı ve zayıf yer haline geldiğini belirtti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T01:18+0300
2022-06-02T01:18+0300
2022-06-02T01:24+0300
die welt
nato
türkiye
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104073/70/1040737025_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_19bba09c5102c3fc2431540cc9ce5ac9.jpg
Carolina Drüten imzalı yazıda, birkaç ay önce Türkiye ve Yunanistan’ın bölgede huzur sağlama konusunda anlaştığını, Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mart ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, ama şimdi durum aniden değiştiğini kaydetti. Yunanistan’ın düzenli olarak Türkiye’yi hava sahası ihlalleriyle suçladığını ve bu konuda defalarca NATO, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdiğini belirten Drüten, Türkiye’nin tüm bu suçlamaları reddederek Yunan adalarının silahlandırılması nedeniyle tehdit dolu açıklamalarda bulunduğunu yazdı.Yunanistan’ın, adaları silahlandırma sürecini nefsi müdafaayla gerekçelendirdiğine dikkat çeken Drüten, Atina’nın Ankara’yı kasıtlı olarak mültecileri Yunanistan’a göndererek baskı oluşturma çabalarıyla suçladığını ve sınırı kapatmakla tehdit ettiğini anımsattı.Miçotakis’in, Türkiye’ye yeni savaş uçaklarını ve diğer silahları satmama çağrısının ardından Ankara’nın Atina’yı NATO’ya zarar verme çabasıyla suçladığını belirten Drüten, bunun sonucunda Erdoğan’ın Yunan başbakanla tüm temasları kopardığını kaydetti.İki taraf arasında uzlaşı ihtimalinin küçük olduğunu yazan Drüten, NATO’da ittifak içindeki çatışmaları çözüme kavuşturma mekanizmalarının ve üyelerden birine karşı yaptırım olasılığının olmadığını hatırlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104073/70/1040737025_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_fe739185cfa0487c8a236143b3e24584.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
die welt, nato, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
Die Welt: Türkiye, NATO’nun tehlikeli ve zayıf yeri haline geldi
01:18 02.06.2022 (güncellendi: 01:24 02.06.2022) Abone ol
Alman Die Welt gazetesi, Türkiye’nin uyguladığı politikanın son zamanlarda NATO içinde gerilim kaynağı ve zayıf yer haline geldiğini belirtti.
Carolina Drüten imzalı yazıda, birkaç ay önce Türkiye ve Yunanistan’ın bölgede huzur sağlama konusunda anlaştığını, Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mart ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, ama şimdi durum aniden değiştiğini kaydetti. Yunanistan’ın düzenli olarak Türkiye’yi hava sahası ihlalleriyle suçladığını ve bu konuda defalarca NATO, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdiğini belirten Drüten, Türkiye’nin tüm bu suçlamaları reddederek Yunan adalarının silahlandırılması nedeniyle tehdit dolu açıklamalarda bulunduğunu yazdı.
Yunanistan’ın, adaları silahlandırma sürecini nefsi müdafaayla gerekçelendirdiğine dikkat çeken Drüten, Atina’nın Ankara’yı kasıtlı olarak mültecileri Yunanistan’a göndererek baskı oluşturma çabalarıyla suçladığını ve sınırı kapatmakla tehdit ettiğini anımsattı.
Miçotakis’in, Türkiye’ye yeni savaş uçaklarını ve diğer silahları satmama çağrısının ardından Ankara’nın Atina’yı NATO’ya zarar verme çabasıyla suçladığını belirten Drüten, bunun sonucunda Erdoğan’ın Yunan başbakanla tüm temasları kopardığını kaydetti.
İki taraf arasında uzlaşı ihtimalinin küçük olduğunu yazan Drüten, NATO’da ittifak içindeki çatışmaları çözüme kavuşturma mekanizmalarının ve üyelerden birine karşı yaptırım olasılığının olmadığını hatırlattı.