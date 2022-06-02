https://tr.sputniknews.com/20220602/doviz-burosu-calisani-musterisine-yanlislikla-bin-euro-fazla-verdi-1056921636.html

Döviz bürosu çalışanı müşterisine yanlışlıkla bin euro fazla verdi

Döviz bürosu çalışanı müşterisine yanlışlıkla bin euro fazla verdi

Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, sattığı arabasının parasını euroya çevirmek isteyen müşteriye yanlışlıkla fazladan bin euro verdi. 3 bin 400 euro... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T17:06+0300

2022-06-02T17:06+0300

2022-06-02T17:06+0300

yaşam

döviz bürosu

gaziantep

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Gaziantep'te parasını euroya çevirmek isteyen kişiye fazladan para veren döviz büros çalışanı, müşterinin geri gelmesi için çağrıda bulundu.Olay, merkez Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda 25 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana geldi.Arabasını sattı euro'ya çevirmeye geldiİddiaya göre, arabasını satan bir kişi 60 bin TL ile geldiği döviz bürosunda parasını euroya çevirmek istediğini söyledi. Döviz bürosu yetkilisi, kur karşılığında şahsa 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi.Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği şüpheliyi tespit eden çalışanlar, bin euro fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şüphelinin parayı üst üste birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor.Şüpheliye yanlışlıkla fazladan para verildiğini söyleyen döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, fazladan verilen bin euroyu kendilerine teslim etmesini beklediklerini ifade etti.'Arkasına bile bakmadan gitti'Arabasını satan bir kişinin TL olan parasını euroya çevirmek için bürolarına geldiğini aktaran Ok, “Parayı kendisine işletme sahibi amcam veriyor. O da bir anlık dalgınlıkla bin euro fazladan veriyor. Daha sonra kamera kayıtlarını inceledikten sonra gördük. Parayı fazladan alan kişi parayı en az üç defa üst üste sayıyor. Üç defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir. Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor" dedi.Akşama doğru hesapları kontrol ederken paranın eksik olduğunu fark ettiklerini söyleyen Ok, "3 bin 400 euro alması gerekirken 4 bin 400 euro alıyor. Bu çağrımızı o da görür mü bilmiyorum ama görürse geri getirmesini istiyoruz. Burada bir emek veriyoruz sonuçta” diye konuştu.

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döviz bürosu, gaziantep