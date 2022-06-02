https://tr.sputniknews.com/20220602/eskisehirde-hortum-1056901229.html

Eskişehir’de hortum

Eskişehir’de hortum

Eskişehir’de kısa süre etkili olan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hava sıcaklığının düştüğü kent için sağanak uyarısında bulunuldu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T01:44+0300

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türkiye

eskişehir

hortum

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Eskişehir-Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki yol kenarında hortum etkili oldu. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nce de hava sıcaklığının 23 dereceye düştüğü Eskişehir için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verild:

türkiye

eskişehir

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eskişehir, hortum