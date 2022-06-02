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Eskişehir’de hortum
Eskişehir’de hortum
Eskişehir’de kısa süre etkili olan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hava sıcaklığının düştüğü kent için sağanak uyarısında bulunuldu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T01:44+0300
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türkiye
eskişehir
hortum
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Eskişehir-Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki yol kenarında hortum etkili oldu. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nce de hava sıcaklığının 23 dereceye düştüğü Eskişehir için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verild:
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eskişehir, hortum

Eskişehir’de hortum

01:44 02.06.2022
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNEREskişehir’de hortum
Eskişehir’de hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER
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Eskişehir’de kısa süre etkili olan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hava sıcaklığının düştüğü kent için sağanak uyarısında bulunuldu.
Eskişehir-Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki yol kenarında hortum etkili oldu. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nce de hava sıcaklığının 23 dereceye düştüğü Eskişehir için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verild:
“Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Eskişehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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