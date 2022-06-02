https://tr.sputniknews.com/20220602/israil-devletin-finanse-ettigi-kurumlara-filistin-bayragi-dikilmesine-iliskin-yasagi-onayladi-1056902170.html

İsrail, devletin finanse ettiği kurumlara Filistin bayrağı dikilmesine ilişkin yasağı onayladı

İsrail, devletin finanse ettiği kurumlara Filistin bayrağı dikilmesine ilişkin yasağı onayladı

İsrail Parlamentosu (Knesset), üniversiteler de dahil olmak üzere devletin desteklediği ve finanse ettiği kurumlarda Filistin bayraklarının asılmasını... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T02:16+0300

2022-06-02T02:16+0300

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Eski Başbakan Benyamin Netanyahu önderliğindeki muhalefet, üniversitelerde Filistin bayrağı açılmasına karşı tepkilerin ardından ilgili kanun tasarısını parlamentoya sundu.Resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, yasa tasarısı 120 sandalyeli Parlamento'da 16'ya karşı 63 oyla kabul edildi.Yürürlüğe girmesi için yasa tasarısının 3 kez daha oylanması gerekecek.Oylama sonrasında açıklama yapan Netanyahu şu ifadeleri kullandı:Filistinli öğrenciler, geçen mayıstaki Nekbe günü törenleri çerçevesinde Bir Seba kentindeki Tel Aviv ve Ben Gorion üniversiteleri kampüslerinde Filistin bayrakları açmış ve bu durum İsrail'deki sağcı muhalif kesimler tarafından tepkilere neden olmuştu.

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israil, filistin, israil-filistin sorunu, bayrak, yasak