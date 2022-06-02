https://tr.sputniknews.com/20220602/israil-devletin-finanse-ettigi-kurumlara-filistin-bayragi-dikilmesine-iliskin-yasagi-onayladi-1056902170.html
İsrail, devletin finanse ettiği kurumlara Filistin bayrağı dikilmesine ilişkin yasağı onayladı
İsrail, devletin finanse ettiği kurumlara Filistin bayrağı dikilmesine ilişkin yasağı onayladı
İsrail Parlamentosu (Knesset), üniversiteler de dahil olmak üzere devletin desteklediği ve finanse ettiği kurumlarda Filistin bayraklarının asılmasını... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T02:16+0300
2022-06-02T02:16+0300
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israil-filistin sorunu
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yasak
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Eski Başbakan Benyamin Netanyahu önderliğindeki muhalefet, üniversitelerde Filistin bayrağı açılmasına karşı tepkilerin ardından ilgili kanun tasarısını parlamentoya sundu.Resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, yasa tasarısı 120 sandalyeli Parlamento'da 16'ya karşı 63 oyla kabul edildi.Yürürlüğe girmesi için yasa tasarısının 3 kez daha oylanması gerekecek.Oylama sonrasında açıklama yapan Netanyahu şu ifadeleri kullandı:Filistinli öğrenciler, geçen mayıstaki Nekbe günü törenleri çerçevesinde Bir Seba kentindeki Tel Aviv ve Ben Gorion üniversiteleri kampüslerinde Filistin bayrakları açmış ve bu durum İsrail'deki sağcı muhalif kesimler tarafından tepkilere neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220529/israil-askerleri-bati-seriada-24-filistinliyi-yaraladi-1056792745.html
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israil, filistin, israil-filistin sorunu, bayrak, yasak
İsrail, devletin finanse ettiği kurumlara Filistin bayrağı dikilmesine ilişkin yasağı onayladı
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İsrail Parlamentosu (Knesset), üniversiteler de dahil olmak üzere devletin desteklediği ve finanse ettiği kurumlarda Filistin bayraklarının asılmasını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi.
Eski Başbakan Benyamin Netanyahu önderliğindeki muhalefet, üniversitelerde Filistin bayrağı açılmasına karşı tepkilerin ardından ilgili kanun tasarısını parlamentoya sundu.
Resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, yasa tasarısı 120 sandalyeli Parlamento'da 16'ya karşı 63 oyla kabul edildi.
Yürürlüğe girmesi için yasa tasarısının 3 kez daha oylanması gerekecek.
Oylama sonrasında açıklama yapan Netanyahu şu ifadeleri kullandı:
"Devletin finanse ettiği kurumlarda Filistin Kurtuluş Örgütü bayrağının dikilmesini yasaklayan kanunu şimdi Parlamento'dan geçirdik. İsrail'in bir tek bayrağı var ve bizler İsrail'i yeniden sağa çeviriyoruz. Bugün İsrail devleti ve Yahudi devletinin geleceği için önemli bir gün."
Filistinli öğrenciler, geçen mayıstaki Nekbe günü törenleri çerçevesinde Bir Seba kentindeki Tel Aviv ve Ben Gorion üniversiteleri kampüslerinde Filistin bayrakları açmış ve bu durum İsrail'deki sağcı muhalif kesimler tarafından tepkilere neden olmuştu.