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Metropoll'ün kurucusu Sencar: Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini söyleyebilirim
Metropoll'ün kurucusu Sencar: Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini söyleyebilirim
Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T16:14+0300
2022-06-02T16:14+0300
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Sencar, Davutoğu'nun "Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" açıklamasını Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:"Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır. Ahmet Davutoğlu: Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek."Davutoğlu ne demişti?Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 31 Mayıs'ta partisinin genel merkezindeki İl Başkanları toplantısında şunları dile getirmişti:"İlkeler yerine şahıslar öne çıkarmak ülkeye ihanet etmektir. Biz birbirimize bu taahhütle bağlıyız. Biz sitem kuracağız yeni cumhurbaşkanı ya 6 liderden biri olur ya dışarıdan biri olur, bu ilkeler üzerinde onun taahhüdünü isteriz ve cumhurbaşkanı ilkeler üzerinden bir garantör olur. Aday ilan edildikten sonra o aday tek başına hareket edecekse ortak bir aday çıkarmanın ne anlamı var? Biz o masadayken sadece bir aday belirlenmeyecek önümüzdeki dönem Türkiye’nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz. Bunun önündeki hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz. Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır."
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Metropoll'ün kurucusu Sencar: Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini söyleyebilirim

16:14 02.06.2022
© İHAGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA
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Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır” ifadelerini eleştirdi.
Sencar, Davutoğu'nun "Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" açıklamasını Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:
"Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır. Ahmet Davutoğlu: Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek."

Davutoğlu ne demişti?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 31 Mayıs'ta partisinin genel merkezindeki İl Başkanları toplantısında şunları dile getirmişti:
"İlkeler yerine şahıslar öne çıkarmak ülkeye ihanet etmektir. Biz birbirimize bu taahhütle bağlıyız. Biz sitem kuracağız yeni cumhurbaşkanı ya 6 liderden biri olur ya dışarıdan biri olur, bu ilkeler üzerinde onun taahhüdünü isteriz ve cumhurbaşkanı ilkeler üzerinden bir garantör olur. Aday ilan edildikten sonra o aday tek başına hareket edecekse ortak bir aday çıkarmanın ne anlamı var? Biz o masadayken sadece bir aday belirlenmeyecek önümüzdeki dönem Türkiye’nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz. Bunun önündeki hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz. Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır."
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