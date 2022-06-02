https://tr.sputniknews.com/20220602/metropollun-kurucusu-sencar-alti-lider-boyle-dusunuyorsa-secimi-kaybedeceklerini-soyleyebilirim-1056919481.html

Metropoll'ün kurucusu Sencar: Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini söyleyebilirim

Metropoll'ün kurucusu Sencar: Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini söyleyebilirim

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T16:14+0300

2022-06-02T16:14+0300

2022-06-02T16:14+0300

politika

seçim

metropol

metropol araştırma şirketi

millet ittifakı

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Sencar, Davutoğu'nun "Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" açıklamasını Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:"Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır. Ahmet Davutoğlu: Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek."Davutoğlu ne demişti?Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 31 Mayıs'ta partisinin genel merkezindeki İl Başkanları toplantısında şunları dile getirmişti:"İlkeler yerine şahıslar öne çıkarmak ülkeye ihanet etmektir. Biz birbirimize bu taahhütle bağlıyız. Biz sitem kuracağız yeni cumhurbaşkanı ya 6 liderden biri olur ya dışarıdan biri olur, bu ilkeler üzerinde onun taahhüdünü isteriz ve cumhurbaşkanı ilkeler üzerinden bir garantör olur. Aday ilan edildikten sonra o aday tek başına hareket edecekse ortak bir aday çıkarmanın ne anlamı var? Biz o masadayken sadece bir aday belirlenmeyecek önümüzdeki dönem Türkiye’nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz. Bunun önündeki hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz. Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır."

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seçim, metropol, metropol araştırma şirketi, millet ittifakı