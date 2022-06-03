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https://tr.sputniknews.com/20220603/avukatlik-kanunu-degisiyor-sigorta-staja-engel-olmayacak-1056933140.html
Avukatlık Kanunu değişiyor: Sigorta staja engel olmayacak
Avukatlık Kanunu değişiyor: Sigorta staja engel olmayacak
Meclis Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nun görüşmelerine başlandı. Düzenlemeye göre, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T07:24+0300
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türkiye
avukat
staj
sigorta
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Avukatlık meslek kanunu teklifi ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.Değişiklikle büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek.Teklifle aynı zamanda avukatlık stajına ilişkin de düzenlemeye gidilecek.Buna göre herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.Çalışanlar stajını yıllık izinlerini kullanarak yapabilecek.
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avukat, staj, sigorta

Avukatlık Kanunu değişiyor: Sigorta staja engel olmayacak

07:24 03.06.2022
© AAavukat
avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Meclis Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nun görüşmelerine başlandı. Düzenlemeye göre, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.
Avukatlık meslek kanunu teklifi ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.
Değişiklikle büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek.

Teklifle aynı zamanda avukatlık stajına ilişkin de düzenlemeye gidilecek.

Buna göre herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Çalışanlar stajını yıllık izinlerini kullanarak yapabilecek.
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