https://tr.sputniknews.com/20220603/avukatlik-kanunu-degisiyor-sigorta-staja-engel-olmayacak-1056933140.html

Avukatlık Kanunu değişiyor: Sigorta staja engel olmayacak

Avukatlık Kanunu değişiyor: Sigorta staja engel olmayacak

Meclis Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nun görüşmelerine başlandı. Düzenlemeye göre, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T07:24+0300

2022-06-03T07:24+0300

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türkiye

avukat

staj

sigorta

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Avukatlık meslek kanunu teklifi ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.Değişiklikle büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek.Teklifle aynı zamanda avukatlık stajına ilişkin de düzenlemeye gidilecek.Buna göre herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.Çalışanlar stajını yıllık izinlerini kullanarak yapabilecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avukat, staj, sigorta