https://tr.sputniknews.com/20220603/bakan-varank-uzaya-gidecek-vatandasimiz-genclerimize-rol-model-olacak-1056947751.html

Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız gençlerimize rol model olacak

Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız gençlerimize rol model olacak

Bakan Varank, "Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Cumhurbaşkanımız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T15:07+0300

2022-06-03T15:07+0300

2022-06-03T15:07+0300

türkiye

mustafa varank

uzay

başvuru

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Aksaray Belediyesi'nce düzenlenen 'Aksaray Bilim Festivali' açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı."İstiyoruz ki gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, dokunarak ilham alsınlar" diyen Varank, "İnanıyorum ki burada biriktirecekleri tecrübe, onların hayatlarında güçlü bir etkiye sahip olacak. Bu festival, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun yayılmasına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, insanlığa faydalı, ahlaklı Türk gençlerinin yetişmesine katkı sunacak çünkü bugünün mucitleri olan sizler, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin de mimarları olacaksınız" diye konuştu.Bakan Varank, ilkokuldan başlanarak tüm imkanların seferber edildiğini belirtti: 'Herkesi başvurmaya davet ediyorum'Uzaya gönderilecek kişinin, gençlere rol model olacağı kaydeden Bakan Varank, "2023 yılında bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler yürütmek üzere uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi duyurmuştuk. Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar 'uzaya.gov.tr' internet adresinden başvuruları kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanımız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak. Bu sayede gençlerimiz uzaya ve havacılığa çok daha fazla ilgi gösterecekler. Üniversite mezunu 45 yaşından genç ve belirli bölümlerde, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanında mezun olmuş arkadaşlarımızı bu çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu.Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın "Ben Nobel kazanmak için bu yola çıkmadım. Ben insanlığın faydasına olacak, acaba kanser hastalığına nasıl çare bulurum, tüm insanlığa ve ülkeme nasıl hizmet ederim, bunu hedefleyerek yola çıktım. Nobel onun arkasından geldi" sözlerini hatırlatan Bakan Varank, ailelere ve öğretmenlere bilim ve teknoloji farkındalığının oluşturulması için çağrıda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220527/varanktan-uzay-aciklamasi-ben-gidemem-klostrofobim-var-1056728093.html

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