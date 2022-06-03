https://tr.sputniknews.com/20220603/diyanet-isleri-baskanligi-umuma-acik-yerde-kurban-kesmenin-cezasi-bin-362-tl-1056955166.html

Diyanet İşleri Başkanlığı: Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası bin 362 lira

Diyanet İşleri Başkanlığı: Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası bin 362 lira

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği’ne göre; park, bahçe, cadde ve meydan gibi uygun olmayan yerlerde... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T18:27+0300

2022-06-03T18:27+0300

2022-06-03T18:27+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

kurban

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı.Tebliğe göre; park, bahçe, cadde ve meydan gibi uygun olmayan yerlerde kurban kesimine, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara bin 362 TL ceza uygulanacak.Tebliğe göre ilgili mevzuat ve kurul kararlarına aykırı hareket edenlere verilecek cezalar şöyle:"2872 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden; park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20. maddesinin (s) bendi gereğince, bin 362 TL idari para cezası uygulanacak.Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 131 lira 516 kuruş, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 3 bin 267 TL idari para cezası uygulanacak.Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasına göre, satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunlu olup bu hükme aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendi gereğince 681 TL idari para cezası uygulanacak.5199 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak.. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 2 bin 869 TL idari para cezası uygulanacak.5199 sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 7 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 2 bin 43 TL idari para cezası uygulanacak.5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına tedavi maksatlı olmayan müdahalelerde bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 2 bin 42 TL idari para cezası uygulanacak.5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin (m) bendine göre; hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davranan kişi aynı Kanunun 28/A maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.Cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanacak.

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diyanet işleri başkanlığı, kurban