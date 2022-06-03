https://tr.sputniknews.com/20220603/icisleri-bakanligi-sozcusu-ismail-catakli-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-505-bin-190a-yukseldi-1056937257.html

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190'a yükseldiği açıklandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T12:01+0300

2022-06-03T12:01+0300

2022-06-03T12:01+0300

türkiye

suriyeli

suriyeli mülteciler

suriyeli sığınmacılar

suriyeli göçmenler

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Çataklı Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi verdi.Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190 olduğunu söyleyen Çataklı, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 763 bin 652 olduğunu kaydetti.Terörle mücadeleye de değinen sözcü, mayıs ayında PKK'ya yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon düzenlendiğini kaydetti.Çataklı, "Tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1221 operasyon yapıldı" dedi.Bu operasyonlarda aralarında biri kırmızı listede olan 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220601/icisleri-bakani-soylu-ulkesine-geri-donen-suriyeli-sayisini-acikladi-1056883458.html

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suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, içişleri bakanlığı