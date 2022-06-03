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https://tr.sputniknews.com/20220603/icisleri-bakanligi-sozcusu-ismail-catakli-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-505-bin-190a-yukseldi-1056937257.html
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190'a yükseldiği açıklandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T12:01+0300
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Çataklı Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi verdi.Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190 olduğunu söyleyen Çataklı, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 763 bin 652 olduğunu kaydetti.Terörle mücadeleye de değinen sözcü, mayıs ayında PKK'ya yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon düzenlendiğini kaydetti.Çataklı, "Tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1221 operasyon yapıldı" dedi.Bu operasyonlarda aralarında biri kırmızı listede olan 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220601/icisleri-bakani-soylu-ulkesine-geri-donen-suriyeli-sayisini-acikladi-1056883458.html
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suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190'a yükseldi

12:01 03.06.2022
© AASuriyeli sığınmacı
Suriyeli sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190'a yükseldiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Çataklı Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi verdi.
Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190 olduğunu söyleyen Çataklı, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 763 bin 652 olduğunu kaydetti.
Terörle mücadeleye de değinen sözcü, mayıs ayında PKK'ya yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon düzenlendiğini kaydetti.
Çataklı, "Tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1221 operasyon yapıldı" dedi.
Bu operasyonlarda aralarında biri kırmızı listede olan 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, şunları söyledi:
"Mayıs ayında, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 051 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklandı."
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
1 Haziran , 14:24
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