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'Çocuk Kaçırıldı' iddialarını yayanlara işlem yapıldı
'Çocuk Kaçırıldı' iddialarını yayanlara işlem yapıldı
İstanbul’da son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yayımlanan çocuk kaçırma iddiaları ile ilgili emniyetten açıklama yapıldı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T18:14+0300
2022-06-03T18:16+0300
türkiye
istanbul
emniyet müdürlüğü
çocuk
hırsızlık
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Son günlerde özellikle sosyal medyada bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları artmaya başladı.Bazı basın yayın organlarının da "Başakşehir’de Urfa Plakalı Bir Araçla İlgili İlginç İddia" başlıklarıyla yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.Adli işlem yapıldıYapılan açıklamada, söz konusu iddiaları yayan kişinin Esenyurt’ta bir sitede yöneticilik yapan E.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Konu ile ilgili site yöneticisi E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında TCK 271. maddesi olan 'Suç Uydurma' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.
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istanbul, emniyet müdürlüğü, çocuk, hırsızlık

'Çocuk Kaçırıldı' iddialarını yayanlara işlem yapıldı

18:14 03.06.2022 (güncellendi: 18:16 03.06.2022)
© İHA / İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulamasında 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - polis
İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulamasında 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA /
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İstanbul’da son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yayımlanan çocuk kaçırma iddiaları ile ilgili emniyetten açıklama yapıldı.
Son günlerde özellikle sosyal medyada bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları artmaya başladı.
Bazı basın yayın organlarının da "Başakşehir’de Urfa Plakalı Bir Araçla İlgili İlginç İddia" başlıklarıyla yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Adli işlem yapıldı

Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaları yayan kişinin Esenyurt’ta bir sitede yöneticilik yapan E.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Konu ile ilgili site yöneticisi E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında TCK 271. maddesi olan 'Suç Uydurma' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.
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