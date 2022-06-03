https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbulda-cocuk-kacirildi-iddialari-uzerine-emniyet-harekete-gecti-1056954928.html
'Çocuk Kaçırıldı' iddialarını yayanlara işlem yapıldı
'Çocuk Kaçırıldı' iddialarını yayanlara işlem yapıldı
İstanbul’da son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yayımlanan çocuk kaçırma iddiaları ile ilgili emniyetten açıklama yapıldı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T18:14+0300
2022-06-03T18:14+0300
2022-06-03T18:16+0300
türkiye
istanbul
emniyet müdürlüğü
çocuk
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052921670_0:47:749:468_1920x0_80_0_0_79e6736593e04605d372596a095dd5b6.jpg
Son günlerde özellikle sosyal medyada bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları artmaya başladı.Bazı basın yayın organlarının da "Başakşehir’de Urfa Plakalı Bir Araçla İlgili İlginç İddia" başlıklarıyla yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.Adli işlem yapıldıYapılan açıklamada, söz konusu iddiaları yayan kişinin Esenyurt’ta bir sitede yöneticilik yapan E.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Konu ile ilgili site yöneticisi E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında TCK 271. maddesi olan 'Suç Uydurma' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052921670_32:0:717:514_1920x0_80_0_0_2f178fa4648a35219892d5bb244b9ace.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, emniyet müdürlüğü, çocuk, hırsızlık
'Çocuk Kaçırıldı' iddialarını yayanlara işlem yapıldı
18:14 03.06.2022 (güncellendi: 18:16 03.06.2022) Abone ol
İstanbul’da son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yayımlanan çocuk kaçırma iddiaları ile ilgili emniyetten açıklama yapıldı.
Son günlerde özellikle sosyal medyada bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları artmaya başladı.
Bazı basın yayın organlarının da "Başakşehir’de Urfa Plakalı Bir Araçla İlgili İlginç İddia" başlıklarıyla yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.
Adli işlem yapıldı
Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaları yayan kişinin Esenyurt’ta bir sitede yöneticilik yapan E.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Konu ile ilgili site yöneticisi E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında TCK 271. maddesi olan 'Suç Uydurma' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.