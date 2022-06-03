https://tr.sputniknews.com/20220603/metro-sirketler-grubunun-sahibi-galip-ozturk-tutuklandi-dairesinde-72-kilogram-kokain-bulundu-1056933490.html

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Galip Öztürk tutuklandı: Dairesinde 7.2 kilogram kokain bulundu

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Galip Öztürk tutuklandı: Dairesinde 7.2 kilogram kokain bulundu

Gürcistan'ın başkenti Batum'da ofisine düzenlenen operasyonla yakalanan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün dairesinde 7.2 kilogram kokain bulunduğu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T08:49+0300

2022-06-03T08:49+0300

2022-06-03T08:54+0300

türkiye

galip öztürk

metro turizm

tutuklama

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Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından kaçtığı Batum'da tutuklandı.Georgia Today’in haberine göre tutuklanan Öztürk’ün, evinde 7,2 kilogram kokain bulundu.Soruşturmayı yürüten savcılığa dayandırılan haberde, "Galip Öztürk'ün dairesinde 5 saat süren operasyon ve arama sonucunda 7, 2159 kilogram kokain ele geçirildi" denildi.Savcılık kaynaklarına dayandırılan haberde şunlar belirtildi:“Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından, vergi kaçakçılığı, sahte belge üretimi ve kullanımı ile kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Galip Öztürk’ün Batum’daki dairesinde 7,2 kilogram kokain dahil, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçleri aynı gün Galip Öztürk’ü tutukladı.”Hakkında "adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası verilen Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk, Gürcistan'a kaçmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Galip Öztürk’e, verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

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galip öztürk, metro turizm, tutuklama