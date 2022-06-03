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THY'den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme: Aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
THY'den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme: Aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolcular için zounlu tuttuğu aşı veya negatif PCR test uygulamasının... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-03T20:39+0300
koronavirüs
thy
kovid-19
salgın
pandemi
italya
uçuş
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Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını açıkladı.THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.
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thy, kovid-19, salgın, pandemi, italya, uçuş, pcr

THY'den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme: Aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

20:39 03.06.2022
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolcular için zounlu tuttuğu aşı veya negatif PCR test uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.
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