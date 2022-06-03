https://tr.sputniknews.com/20220603/thyden-italya-ucuslariyla-ilgili-bilgilendirme-asi-ve-test-zorunlulugu-kaldirildi--1056958618.html

THY'den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme: Aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

THY'den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme: Aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolcular için zounlu tuttuğu aşı veya negatif PCR test uygulamasının... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T20:39+0300

2022-06-03T20:39+0300

2022-06-03T20:39+0300

koronavirüs

thy

kovid-19

salgın

pandemi

italya

uçuş

pcr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_69f8385d8a890bce15c103dddcb65fbf.jpg

Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını açıkladı.THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/thy-ukrayna-yekaterinburg-minsk-rostov-ve-soci-icin-aldigi-seferleri-durdurma-kararini-uzatti-1056935138.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, kovid-19, salgın, pandemi, italya, uçuş, pcr