https://tr.sputniknews.com/20220603/turkiyede-su-urunleri-uretimi-artti-1056931852.html

Türkiye'de su ürünleri üretimi arttı

Türkiye'de su ürünleri üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; su ürünleri üretimi, 2021 yılında yüzde 1.8 artarken hamsi en çok avlanan balık oldu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T03:14+0300

2022-06-03T03:14+0300

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ekonomi

türkiye

su ürünleri fakültesi

üretim

artış

2021

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TÜİK, 2021 yılı su ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre; su ürünleri üretimi, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artarak 799 bin 851 ton oldu. Üretimin yüzde 32.8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 59'unu yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 328 bin 165 ton olurken yetiştiricilik üretimi 471 bin 686 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı, bir önceki yıla göre yüzde 10.9 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0.1 arttı.En çok hamsi avlandıAvlanan deniz balıkları miktarı 262 bin 297 ton oldu. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde; hamsi, 151 bin 598 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsiyi, 28 bin 041 ton ile çaça ve 19 bin 590 ton ile istavrit (kraça) takip etti.Balık yetiştiriciliği, 2021 yılında yüzde 11.9 arttı. Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2021 yılında 335 bin 644 tonu denizlerde, 136 bin 042 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü, iç sularda 135 bin 732 ton ile alabalık, denizlerde ise 155 bin 151 ton ile levrek ve 133 bin 476 ton ile çipura oldu

https://tr.sputniknews.com/20210830/tzob-baskani-bayraktar-su-urunleri-avcilik-uretimi-10-yilda-yuzde-25-azaldi-1048453452.html

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türkiye, su ürünleri fakültesi, üretim, artış, 2021