https://tr.sputniknews.com/20220604/fransada-le-pene-yumurtali-saldiri-1056976355.html

Fransa'da Le Pen'e yumurtalı saldırı

Fransa'da Le Pen'e yumurtalı saldırı

Eski Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı, Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T09:45+0300

2022-06-04T09:45+0300

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dünya

fransa

yumurta

saldırı

marine le pen

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Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.Le Pen'in basın servisi, yumurtanın Le Pen'i ıskalayarak korumasının eline çarptığını aktardı.Olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.Le Pen, saldırının ardından kentteki ziyaretine devam etti.

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fransa, yumurta, saldırı, marine le pen