https://tr.sputniknews.com/20220604/fransada-le-pene-yumurtali-saldiri-1056976355.html
Fransa'da Le Pen'e yumurtalı saldırı
Fransa'da Le Pen'e yumurtalı saldırı
Eski Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı, Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T09:45+0300
2022-06-04T09:45+0300
2022-06-04T09:46+0300
dünya
fransa
yumurta
saldırı
marine le pen
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Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.Le Pen'in basın servisi, yumurtanın Le Pen'i ıskalayarak korumasının eline çarptığını aktardı.Olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.Le Pen, saldırının ardından kentteki ziyaretine devam etti.
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fransa, yumurta, saldırı, marine le pen
Fransa'da Le Pen'e yumurtalı saldırı
09:45 04.06.2022 (güncellendi: 09:46 04.06.2022) Abone ol
Eski Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı, Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu.
Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.
Le Pen'in basın servisi, yumurtanın Le Pen'i ıskalayarak korumasının eline çarptığını aktardı.
Olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.
Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.
Le Pen, saldırının ardından kentteki ziyaretine devam etti.