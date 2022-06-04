https://tr.sputniknews.com/20220604/mandelanin-torunu-zelenskiy-baris-icin-insancilik-ilkelerine-uymali-1056976830.html

Mandela’nın torunu: Zelenskiy, barış için insancılık ilkelerine uymalı

Mandela’nın torunu: Zelenskiy, barış için insancılık ilkelerine uymalı

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın torunu Ndileka Mandela, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkede barışçıl çözüme ulaşmak için... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T10:41+0300

2022-06-04T10:41+0300

2022-06-04T10:41+0300

dünya

nelson mandela

ukrayna

rusya

vladimir zelenskiy

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Ndileka Mandela, Newsweek için kaleme aldığı yazıda, Rusya’nın özel askeri operasyonunun ilk günlerinde Ukrayna’da bazı azınlıklara ırkçı muamelede bulunulduğu yönünde haberlerin geldiğini anımsatarak, “Binlerce siyahi öğrenci haklardan mahrum edilerek Ukrayna'da mahsur kaldı. Ukrayna yönetimi, sınırda bu azınlıklara muamele konusunda tedbirler alsa da savaş, maalesef renkli sığınmacılara beyazlardan farklı muamele yapıldığını ortaya koydu” ifadesini kullandı.Bu tür çifte standartların, sivil toplum kuruluşlarının, dini liderlerinin, yazarların ve diğer otorite sahibi kişilerin oluşturduğu 'küresel ahlaki koalisyonları' kurma sürecini bozabileceğini ifade eden yazar, bu fenomenin Güney Afrika’da Apartheid’in sonunu getirdiğini anımsattı. Fakat çatışmalar sırasında, ülke içinde ‘ahlaki koalisyonları’ oluşturmanın her zaman kolay olmadığını, bunun için dışarıdan teşvike ihtiyaç olduğunu belirten Ndileka Mandela, büyük bölünmeden geçen Güney Afrika’daki değişimlerde uluslararası toplumun büyük rol oynadığını anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:“Mandela, misal, müreffeh ve demokratik bir Güney Afrika'nın herkesin yararına olduğunu fark etmişti. Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının çözüme kavuşması için, çatışma zamanlarında ahlaki liderliğin sadece bir amaç ya da bir kişi için değil, tüm insanlık için olduğunu anlamalı.”

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nelson mandela, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy