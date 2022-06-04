Türkiye
Erdoğan: 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin geri dönmesini sağladık
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-genesis-seed-sirketi-baskurtistanda-hibrit-tohum-uretimi-yapacak-1056977156.html
Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak
Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’nin hükümeti ve Türk Genesis Seed & Meya Tohum holdingi çatısı altında faaliyet gösteren Genesis Agro Trade... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T11:37+0300
2022-06-04T11:37+0300
ekonomi
başkurdistan
tohum
ayçiçeği
ticaret
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042459761_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d89cab48486296e08bbd136bb2e0d5e.jpg
Anlaşma, Başkurtistan’da hibrit ayçiçeği ve diğer tarım ürünleri tohumlarının üretimiyle ilgili projenin hayata geçirilmesini öngörüyor.Projenin maliyeti 142 milyon 100 bin ruble (yaklaşık 37 milyon TL) olarak tahmin ediliyor. Projede 32 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.Genesis Seed &amp; Meya Tohum, tohum üretimi, tarımsal araştırma hizmetleri ve Ortadoğu, Avrupa, Asya ve dünyanın diğer bölgelerine tahıl ve baklagiller ihracatını yapmakta.
başkurdistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042459761_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_952b4ea3e349b579e01a6ab11d2252d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
başkurdistan, tohum, ayçiçeği, ticaret, türkiye

Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak

11:37 04.06.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu
3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone olTelegram
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’nin hükümeti ve Türk Genesis Seed & Meya Tohum holdingi çatısı altında faaliyet gösteren Genesis Agro Trade dün işbirliği anlaşmasını imzaladı.
Anlaşma, Başkurtistan’da hibrit ayçiçeği ve diğer tarım ürünleri tohumlarının üretimiyle ilgili projenin hayata geçirilmesini öngörüyor.
Projenin maliyeti 142 milyon 100 bin ruble (yaklaşık 37 milyon TL) olarak tahmin ediliyor. Projede 32 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Genesis Seed & Meya Tohum, tohum üretimi, tarımsal araştırma hizmetleri ve Ortadoğu, Avrupa, Asya ve dünyanın diğer bölgelerine tahıl ve baklagiller ihracatını yapmakta.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала