https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-genesis-seed-sirketi-baskurtistanda-hibrit-tohum-uretimi-yapacak-1056977156.html

Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak

Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’nin hükümeti ve Türk Genesis Seed & Meya Tohum holdingi çatısı altında faaliyet gösteren Genesis Agro Trade... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T11:37+0300

2022-06-04T11:37+0300

2022-06-04T11:37+0300

ekonomi

başkurdistan

tohum

ayçiçeği

ticaret

türkiye

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Anlaşma, Başkurtistan’da hibrit ayçiçeği ve diğer tarım ürünleri tohumlarının üretimiyle ilgili projenin hayata geçirilmesini öngörüyor.Projenin maliyeti 142 milyon 100 bin ruble (yaklaşık 37 milyon TL) olarak tahmin ediliyor. Projede 32 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.Genesis Seed & Meya Tohum, tohum üretimi, tarımsal araştırma hizmetleri ve Ortadoğu, Avrupa, Asya ve dünyanın diğer bölgelerine tahıl ve baklagiller ihracatını yapmakta.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

başkurdistan, tohum, ayçiçeği, ticaret, türkiye