https://tr.sputniknews.com/20220604/turk-genesis-seed-sirketi-baskurtistanda-hibrit-tohum-uretimi-yapacak-1056977156.html
Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak
Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’nin hükümeti ve Türk Genesis Seed & Meya Tohum holdingi çatısı altında faaliyet gösteren Genesis Agro Trade... 04.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-04T11:37+0300
2022-06-04T11:37+0300
2022-06-04T11:37+0300
ekonomi
başkurdistan
tohum
ayçiçeği
ticaret
türkiye
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Anlaşma, Başkurtistan’da hibrit ayçiçeği ve diğer tarım ürünleri tohumlarının üretimiyle ilgili projenin hayata geçirilmesini öngörüyor.Projenin maliyeti 142 milyon 100 bin ruble (yaklaşık 37 milyon TL) olarak tahmin ediliyor. Projede 32 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.Genesis Seed & Meya Tohum, tohum üretimi, tarımsal araştırma hizmetleri ve Ortadoğu, Avrupa, Asya ve dünyanın diğer bölgelerine tahıl ve baklagiller ihracatını yapmakta.
başkurdistan
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MIA „Rosiya Segodnya“
başkurdistan, tohum, ayçiçeği, ticaret, türkiye
Türk Genesis Seed şirketi Başkurtistan’da hibrit tohum üretimi yapacak
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Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’nin hükümeti ve Türk Genesis Seed & Meya Tohum holdingi çatısı altında faaliyet gösteren Genesis Agro Trade dün işbirliği anlaşmasını imzaladı.
Anlaşma, Başkurtistan’da hibrit ayçiçeği ve diğer tarım ürünleri tohumlarının üretimiyle ilgili projenin hayata geçirilmesini öngörüyor.
Projenin maliyeti 142 milyon 100 bin ruble (yaklaşık 37 milyon TL) olarak tahmin ediliyor. Projede 32 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Genesis Seed & Meya Tohum, tohum üretimi, tarımsal araştırma hizmetleri ve Ortadoğu, Avrupa, Asya ve dünyanın diğer bölgelerine tahıl ve baklagiller ihracatını yapmakta.