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Balık tutarken görülen 'Süpermen'den çevre mesajı: Kirlilik çocuklara bırakacağımız en kötü miras
Balık tutarken görülen 'Süpermen'den çevre mesajı: Kirlilik çocuklara bırakacağımız en kötü miras
Süpermen kıyafetiyle Galata Köprüsü'ne gelen Şerif Macit, ilginç bir sosyal sorumluluk gösterisi gerçekleştirdi. Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'ne dikkat... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T18:05+0300
2022-06-05T18:05+0300
yaşam
türkiye
çevre kirliliği
galata
galata köprüsü
balık tutmak
süpermen
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Daha önce yaptığı sosyal deneylerle adından söz ettiren Şerif Macit, yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. 2-7 Haziran Dünya Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Macit, ilginç bir gösteri gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü kurgusal karakter Süpermen kıyafeti giyerek Galata Köprüsü’ne gelen Macit, eline oltayı aldı ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında balık tutmaya başladı.Bir süre sonra Süpermen Macit'in oltasına bir balık takıldı. Macit, tuttuğu balığı görünce şoke oldu. Balığın ağzında bir pet şişe, şişenin içinde ise, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır" yazılı bir not buldu. Tüm bunların mizansen olduğunu söyleyen Macit, çevreye gereken önemin verilmemesi durumunda kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebileceğini söyledi.'Kripton’dan geldim, dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler'Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'nde artan kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir gösteri gerçekleştirdiğini söyleyen Şerif Macit, "Kripton’dan geldim. Dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler. Gerçekten öyle, galaksinin en güzel manzarasına sahip. Burada arkadaşlarla balık tutayım, onlara eşlik edeyim dedim. Ama bunu görünce üzüldüm. Normalde burada tutulan balıklar canlıdır ama gördüğünüz gibi balık ölmüştü. İçinde de, balığın ağzından bize bir mesaj vardı. Çevre ile ilgili bir mesaj var. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevre Günü’nde herhalde en iyi mesajı kirlilikten ilk etkilenen canlılardan olan balıktan almak daha bir manidar oldu. 'Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır' yazıyordu. Bence de bu doğru. Hep geleceğimizden, çocuklarımızdan, gençlerimizden bahsediyoruz ama en çok değer vermemiz gerekenlerden biri olan çevreyi ihmal ediyoruz. Çevreye en büyük zararı insanoğlu veriyor. Her şey için geç olmadan bütün önlemlerimizi alalım, çevreye sahip çıkalım. Yoksa bu dünya komple bir çöplük haline gelecek" dedi.Süpermen kıyafeti ile Galata Köprüsü’nde dolaşan Şerif Macit çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar, Macit'in yanına gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.
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türkiye, çevre kirliliği, galata, galata köprüsü, balık tutmak, süpermen

Balık tutarken görülen 'Süpermen'den çevre mesajı: Kirlilik çocuklara bırakacağımız en kötü miras

18:05 05.06.2022
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - YUNUS EMRE ŞEKERSüpermen kıyafetiyle Galata Köprüsü'ne gelen Şerif Macit, ilginç bir sosyal sorumluluk gösterisi gerçekleştirdi. Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'ne dikkat çekmek istediğini söyleyen Macit, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır. Çevreye sahip çıkalım" dedi.
Süpermen kıyafetiyle Galata Köprüsü'ne gelen Şerif Macit, ilginç bir sosyal sorumluluk gösterisi gerçekleştirdi. Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'ne dikkat çekmek istediğini söyleyen Macit, Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır. Çevreye sahip çıkalım dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - YUNUS EMRE ŞEKER
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Süpermen kıyafetiyle Galata Köprüsü'ne gelen Şerif Macit, ilginç bir sosyal sorumluluk gösterisi gerçekleştirdi. Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'ne dikkat çekmek istediğini söyleyen Macit, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır. Çevreye sahip çıkalım" dedi.
Daha önce yaptığı sosyal deneylerle adından söz ettiren Şerif Macit, yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. 2-7 Haziran Dünya Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Macit, ilginç bir gösteri gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü kurgusal karakter Süpermen kıyafeti giyerek Galata Köprüsü’ne gelen Macit, eline oltayı aldı ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında balık tutmaya başladı.
Bir süre sonra Süpermen Macit'in oltasına bir balık takıldı. Macit, tuttuğu balığı görünce şoke oldu. Balığın ağzında bir pet şişe, şişenin içinde ise, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır" yazılı bir not buldu. Tüm bunların mizansen olduğunu söyleyen Macit, çevreye gereken önemin verilmemesi durumunda kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebileceğini söyledi.

'Kripton’dan geldim, dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler'

Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'nde artan kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir gösteri gerçekleştirdiğini söyleyen Şerif Macit, "Kripton’dan geldim. Dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler. Gerçekten öyle, galaksinin en güzel manzarasına sahip. Burada arkadaşlarla balık tutayım, onlara eşlik edeyim dedim. Ama bunu görünce üzüldüm. Normalde burada tutulan balıklar canlıdır ama gördüğünüz gibi balık ölmüştü. İçinde de, balığın ağzından bize bir mesaj vardı. Çevre ile ilgili bir mesaj var. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevre Günü’nde herhalde en iyi mesajı kirlilikten ilk etkilenen canlılardan olan balıktan almak daha bir manidar oldu. 'Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır' yazıyordu. Bence de bu doğru. Hep geleceğimizden, çocuklarımızdan, gençlerimizden bahsediyoruz ama en çok değer vermemiz gerekenlerden biri olan çevreyi ihmal ediyoruz. Çevreye en büyük zararı insanoğlu veriyor. Her şey için geç olmadan bütün önlemlerimizi alalım, çevreye sahip çıkalım. Yoksa bu dünya komple bir çöplük haline gelecek" dedi.
Süpermen kıyafeti ile Galata Köprüsü’nde dolaşan Şerif Macit çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar, Macit'in yanına gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.
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