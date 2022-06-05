https://tr.sputniknews.com/20220605/balik-tutarken-gorulen-supermenden-cevre-mesaji-kirlilik-cocuklara-birakacagimiz-en-kotu-miras-1057010907.html

Balık tutarken görülen 'Süpermen'den çevre mesajı: Kirlilik çocuklara bırakacağımız en kötü miras

Balık tutarken görülen 'Süpermen'den çevre mesajı: Kirlilik çocuklara bırakacağımız en kötü miras

Süpermen kıyafetiyle Galata Köprüsü'ne gelen Şerif Macit, ilginç bir sosyal sorumluluk gösterisi gerçekleştirdi. Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'ne dikkat... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T18:05+0300

2022-06-05T18:05+0300

2022-06-05T18:05+0300

yaşam

türkiye

çevre kirliliği

galata

galata köprüsü

balık tutmak

süpermen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057010761_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_ff01da708ff65d039458e0242097be54.jpg

Daha önce yaptığı sosyal deneylerle adından söz ettiren Şerif Macit, yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. 2-7 Haziran Dünya Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Macit, ilginç bir gösteri gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü kurgusal karakter Süpermen kıyafeti giyerek Galata Köprüsü’ne gelen Macit, eline oltayı aldı ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında balık tutmaya başladı.Bir süre sonra Süpermen Macit'in oltasına bir balık takıldı. Macit, tuttuğu balığı görünce şoke oldu. Balığın ağzında bir pet şişe, şişenin içinde ise, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır" yazılı bir not buldu. Tüm bunların mizansen olduğunu söyleyen Macit, çevreye gereken önemin verilmemesi durumunda kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebileceğini söyledi.'Kripton’dan geldim, dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler'Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'nde artan kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir gösteri gerçekleştirdiğini söyleyen Şerif Macit, "Kripton’dan geldim. Dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler. Gerçekten öyle, galaksinin en güzel manzarasına sahip. Burada arkadaşlarla balık tutayım, onlara eşlik edeyim dedim. Ama bunu görünce üzüldüm. Normalde burada tutulan balıklar canlıdır ama gördüğünüz gibi balık ölmüştü. İçinde de, balığın ağzından bize bir mesaj vardı. Çevre ile ilgili bir mesaj var. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevre Günü’nde herhalde en iyi mesajı kirlilikten ilk etkilenen canlılardan olan balıktan almak daha bir manidar oldu. 'Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır' yazıyordu. Bence de bu doğru. Hep geleceğimizden, çocuklarımızdan, gençlerimizden bahsediyoruz ama en çok değer vermemiz gerekenlerden biri olan çevreyi ihmal ediyoruz. Çevreye en büyük zararı insanoğlu veriyor. Her şey için geç olmadan bütün önlemlerimizi alalım, çevreye sahip çıkalım. Yoksa bu dünya komple bir çöplük haline gelecek" dedi.Süpermen kıyafeti ile Galata Köprüsü’nde dolaşan Şerif Macit çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar, Macit'in yanına gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

galata

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, çevre kirliliği, galata, galata köprüsü, balık tutmak, süpermen