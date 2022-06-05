https://tr.sputniknews.com/20220605/baskurtistan-lideri-habirov-turk-is-dunyasiyla-isbirligi-onemli-1057006587.html
Başkurtistan lideri Habirov: Türk iş dünyasıyla işbirliği önemli
Başkurtistan lideri Habirov: Türk iş dünyasıyla işbirliği önemli
Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov, Türk iş insanlarıyla işbirliğinin önem taşıdığını vurguladı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T15:16+0300
2022-06-05T15:16+0300
2022-06-05T15:16+0300
dünya
rusya
türkiye
başkurtistan cumhuriyeti
yatırım
işbirliği
radiy habirov
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Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu 'Zauralye-2022'nin son gününde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Habirov, bölgesinin işbirliğine ve karşılıklı fayda sağlayan yatırımlara açık olduğunu belirtti.Habirov, "Öncelikle yatırım Sabantoyu etkinliğine katılma davetimize icabet eden herkese kalpten hoş geldiniz diyorum. Zira görevimiz, Rus iş dünyasına, işbirliğine, etkileşime ve yatırıma açık böyle bir bölge olduğunu, Zauralya'da çalışkan insanların, devasa doğal kaynakların bulunduğunu, buradaki insanların çalışmayı bildiklerini göstermektir" dedi.Etkinliğin yabancı katılımcıları arasında özellikle Türkiye'ye vurgu yapan ve Başkurtistan'daki büyük Türk yatırım projelerinden birinin hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Habirov, "Buraya gelen dünyanın 21 bölgesinin, 11 ülkesinin heyetlerine, temsilcilerine minnettarım. Bir yandan yaptırımlar var, imkansız diyorlar ama aynı zamanda da çok farklı ülkelerden meslektaşlarımız burada bizimle oturuyor. Özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlarımızı selamlamak istiyorum. Hazır, ilgi çekici projelerle geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir projenin hazırlıkları ilerlemiş durumda ve yaz sonuna kadar cumhuriyetimizde son derece profesyonel bir Türk imalathanesinin kurulmasıyla ilgili ilk hareketleri göreceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.Habirov, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Cumhuriyetimiz ilginizi çekecek, misafirperver ve çok sorumlu olmaya çalışıyoruz. Biz bir şey söylersek mutlaka yaparız. Bunun yönetim ekibimizin özel kartviziti olması için çalışıyorum. İşbirliği için derin umutlarımı sunarım" diye ekledi.
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Maksim Durnev
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rusya, türkiye, başkurtistan cumhuriyeti, yatırım, işbirliği, radiy habirov
Başkurtistan lideri Habirov: Türk iş dünyasıyla işbirliği önemli
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Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov, Türk iş insanlarıyla işbirliğinin önem taşıdığını vurguladı.
Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu 'Zauralye-2022'nin son gününde düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Habirov, bölgesinin işbirliğine ve karşılıklı fayda sağlayan yatırımlara açık olduğunu belirtti.
Habirov, "Öncelikle yatırım Sabantoyu etkinliğine katılma davetimize icabet eden herkese kalpten hoş geldiniz diyorum. Zira görevimiz, Rus iş dünyasına, işbirliğine, etkileşime ve yatırıma açık böyle bir bölge olduğunu, Zauralya'da çalışkan insanların, devasa doğal kaynakların bulunduğunu, buradaki insanların çalışmayı bildiklerini göstermektir" dedi.
Etkinliğin yabancı katılımcıları arasında özellikle Türkiye'ye vurgu yapan ve Başkurtistan'daki büyük Türk yatırım projelerinden birinin hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Habirov, "Buraya gelen dünyanın 21 bölgesinin, 11 ülkesinin heyetlerine, temsilcilerine minnettarım. Bir yandan yaptırımlar var, imkansız diyorlar ama aynı zamanda da çok farklı ülkelerden meslektaşlarımız burada bizimle oturuyor. Özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlarımızı selamlamak istiyorum. Hazır, ilgi çekici projelerle geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir projenin hazırlıkları ilerlemiş durumda ve yaz sonuna kadar cumhuriyetimizde son derece profesyonel bir Türk imalathanesinin kurulmasıyla ilgili ilk hareketleri göreceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Habirov, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Cumhuriyetimiz ilginizi çekecek, misafirperver ve çok sorumlu olmaya çalışıyoruz. Biz bir şey söylersek mutlaka yaparız. Bunun yönetim ekibimizin özel kartviziti olması için çalışıyorum. İşbirliği için derin umutlarımı sunarım" diye ekledi.