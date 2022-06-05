https://tr.sputniknews.com/20220605/dicle-nehrine-giren-3-lise-ogrencisi-boguldu-1057007969.html

Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu

Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 3 lise öğrencisi boğuldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T16:28+0300

2022-06-05T16:28+0300

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türkiye

diyarbakır

dicle nehri

boğulma

lise

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Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu. İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1.5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

türkiye

diyarbakır

dicle nehri

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diyarbakır, dicle nehri, boğulma, lise