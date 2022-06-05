https://tr.sputniknews.com/20220605/hindistanda-hz-muhammede-hakaret-bir-siyasetcinin-gorevine-son-verildi-biri-ihrac-edildi-1057014296.html

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret: Bir siyasetçinin görevine son verildi, biri ihraç edildi

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret: Bir siyasetçinin görevine son verildi, biri ihraç edildi

Hindistan'da, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T22:29+0300

2022-06-05T22:29+0300

2022-06-05T22:47+0300

hindistan

hz. muhammed

hakaret

dünya

siyaset

ihraç

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Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verildi.Sharma'nın yanı sıra Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Jinda Kumar da sosyal medyada 'dini değerleri aşağıladığı' gerekçesiyle partiden ihraç edildi.Kararın ardından, BJP Genel Sekreteri Arun Singh, 'Partisinin hiçbir dine hakareti tasvip etmediğini ve tüm inançlara saygı duyduğunu' belirten bildiri yayımladı.Bildiride, söz konusu kişilerin isimlerine ve ifadelerine değinilmeden, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden, küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez" ifadesine yer verildi.Ayrıca bildiride "BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor" ifadesi kullanıldı.Tepkiler üzerine Sharma özür dilediSharma, tepkiler üzerine Twitter'dan, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım" ifadesini kullandı.Partiden ihraç edilen Kumar, partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan tepkiHindistan'da İslam dinine ve Hz. Muhammed'e hakaret ifadeleri sonrası tepkiler geldi.Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak İslam ülkelerine Hindistan'ı ekonomik olarak boykot etme ve bu ülkenin iktidar partisini cezalandırma çağrısında bulundu.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasını kınadı.İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu yapılanlar, Hindistan'da İslam'a karşı nefretin ve aşağılamanın artış göstermesinin yanı sıra Müslümanlara yönelik sistematik ayrım ve baskının bir sonucudur" ifadelerine yer verildi.İran, Hint Büyükelçi'yi 'Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar' nedeniyle Bakanlığa çağırdıİran Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak duyulan rahatsızlığı iletti.BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımının ardından görevden alınmasına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Hindistan'da bir televizyon programında Hz. Peygamber'e hakaret edilmesinin ardından Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İran hükümeti ve halkının bu konudaki protestosu Hindistan Büyükelçisi'ne iletildi" ifadeleri kullanıldı.Kuveyt, paylaşımlar nedeniyle Hindistan'a protesto notası verdiKuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni çağırarak, protesto notası verdi.Katar, Hindistanlı Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdıKatar Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Doha Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

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hindistan, hz. muhammed, hakaret, siyaset, ihraç