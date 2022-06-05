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İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T04:14+0300
2022-06-05T04:14+0300
türkiye
izmir
silahlı saldırı
uzun namlulu silah
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Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
türkiye
izmir
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izmir, silahlı saldırı, uzun namlulu silah

İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04:14 05.06.2022
© AA / Mustafa Güngörİzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA / Mustafa Güngör
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İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.
Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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