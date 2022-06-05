https://tr.sputniknews.com/20220605/izmirde-bir-otomobile-uzun-namlulu-silahla-ates-acildi-1-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi-1056994138.html

İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T04:14+0300

2022-06-05T04:14+0300

2022-06-05T04:14+0300

türkiye

izmir

silahlı saldırı

uzun namlulu silah

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Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

türkiye

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izmir, silahlı saldırı, uzun namlulu silah