Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220605/izmirde-icinde-yolcularin-bulundugu-belediye-otobusune-mermi-isabet-etti-1057014192.html
İzmir’de içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
İzmir’de içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
İzmir’in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T22:24+0300
2022-06-05T22:24+0300
türkiye
izmir
konak
otobüs
yorgun mermi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057014046_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_074ca396e3c89c96b0975cc41be22724.jpg
Olay, akşam saatlerinde Alsancak Semti Lozan Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. (38), idaresindeki 680 numaralı ESHOT belediye otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket saatini beklemeye başladı. İçerisine onlarca yolcunun bindiği otobüsün üst kısmında bulunan havalandırma camına, bir anda nereden geldiği tespit edilemeyen yorgun tabaca mermisi isabet etti. Panik yapan yolcular, şoför tarafından araçtan tahliye edilirken, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince otobüs içerisinde incelemelerde bulunuldu.Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
türkiye
izmir
konak
yorgun mermi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057014046_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_ca7e7826e39d93920857bcc78598b18b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, konak, otobüs, yorgun mermi

İzmir’de içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti

22:24 05.06.2022
© İHA / MUSTAFA İÇİzmir’in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İzmir’in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ
Abone olTelegram
İzmir’in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Alsancak Semti Lozan Meydanı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, İbrahim A. (38), idaresindeki 680 numaralı ESHOT belediye otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket saatini beklemeye başladı. İçerisine onlarca yolcunun bindiği otobüsün üst kısmında bulunan havalandırma camına, bir anda nereden geldiği tespit edilemeyen yorgun tabaca mermisi isabet etti.
Panik yapan yolcular, şoför tarafından araçtan tahliye edilirken, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince otobüs içerisinde incelemelerde bulunuldu.
Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала