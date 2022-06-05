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https://tr.sputniknews.com/20220605/kazak-lider-tokayev-anayasa-referandumu-ulkede-buyuk-degisimleri-beraberinde-getirecek-1057009026.html
Kazak lider Tokayev: Anayasa referandumu, ülkede büyük değişimleri beraberinde getirecek
Kazak lider Tokayev: Anayasa referandumu, ülkede büyük değişimleri beraberinde getirecek
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede bugün yapılan anayasa referandumunun iktidar ile halk arasındaki ilişki modeli başta olmak üzere genel... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T16:47+0300
2022-06-05T16:47+0300
dünya
kazakistan
kasım cömert tokayev
referandum
nursultan nazarbayev
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Tokayev, anayasa referandumu için oyunu başkent Nur Sultan'daki Farabi Öğrenciler Sarayı'ndaki sandıkta kullandı. Oy verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tokayev, daha önce anayasa değişikliklerinin parlamento oylamasıyla yapıldığını, bu referandumla anayasa değişikliğinin halkın onayına sunulduğunu söyledi.Tokayev, "Bugün ülkemiz için tarihi bir gün. Halkımız önemli bir karara imza atıyor. Zorlama yok" ifadesini kullandı.Referandumun sonucuna göre anayasada yapılacak düzenlemelerin ülkede büyük değişimler anlamına geleceğine dikkati çeken Tokayev, "Devlet ile halk arasındaki ilişki modeli değişiyor ve insan hakları ön plana çıkıyor. Bu son derece önemli" ifadesini kullandı.Tokayev, ülkenin güvenliğine yönelik birçok tehdit bulunduğunu ve bu konuda çalışmalarını artıracaklarını dile getirdi. Bu yıl Ocak’ta ülkede meydana gelen olayları da değerlendiren Tokayev, "Soruşturmalar yetkili merciler tarafından çok dikkatli ve detaylı şekilde yürütülüyor. Her şeyi açık, şeffaf ve son derece profesyonel yapıyoruz. Bu nedenle, uluslararası uzmanların çağrılmasına lüzum yok" dedi.Tokayev, Ocak olaylarında hayatını kaybedenlerin tam listesinin yayımlanacağını belirterek, "Ölenlerin listesi, elbette yayımlanacak ve tüm kamuoyu tarafından bilinecek. Orada devlet sistemini baltalamak isteyen terörist tarafını temsil eden çok sayıda ölü var ancak organize eyleme karışmayan sivil halka haksız eylemde bulunan tüm askeri personel sorguya çekilecek, balistik incelemeler sürüyor" diye konuştu.Nazarbayev de referandumda oy kullandıÜlkenin kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, oyunu başkentteki Astana Opera Tiyatrosu binasındaki sandıkta kullandı. Kazakistan, 27 yıl aradan sonra bugün 'Yeni Kazakistan' olarak adlandırılan dönem için yapılan anayasa referandumunda oy kullanmak üzere sandık başına gitti.Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel kanunun değiştirilmesi ve bu sayede bu yıl ocak ayı başında çıkan kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası hedefleniyor.
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kazakistan, kasım cömert tokayev, referandum, nursultan nazarbayev

Kazak lider Tokayev: Anayasa referandumu, ülkede büyük değişimleri beraberinde getirecek

16:47 05.06.2022
© REUTERSKazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© REUTERS
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede bugün yapılan anayasa referandumunun iktidar ile halk arasındaki ilişki modeli başta olmak üzere genel olarak büyük değişimler anlamına geleceğini söyledi.
Tokayev, anayasa referandumu için oyunu başkent Nur Sultan'daki Farabi Öğrenciler Sarayı'ndaki sandıkta kullandı. Oy verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tokayev, daha önce anayasa değişikliklerinin parlamento oylamasıyla yapıldığını, bu referandumla anayasa değişikliğinin halkın onayına sunulduğunu söyledi.
Tokayev, "Bugün ülkemiz için tarihi bir gün. Halkımız önemli bir karara imza atıyor. Zorlama yok" ifadesini kullandı.
Referandumun sonucuna göre anayasada yapılacak düzenlemelerin ülkede büyük değişimler anlamına geleceğine dikkati çeken Tokayev, "Devlet ile halk arasındaki ilişki modeli değişiyor ve insan hakları ön plana çıkıyor. Bu son derece önemli" ifadesini kullandı.
Tokayev, ülkenin güvenliğine yönelik birçok tehdit bulunduğunu ve bu konuda çalışmalarını artıracaklarını dile getirdi. Bu yıl Ocak’ta ülkede meydana gelen olayları da değerlendiren Tokayev, "Soruşturmalar yetkili merciler tarafından çok dikkatli ve detaylı şekilde yürütülüyor. Her şeyi açık, şeffaf ve son derece profesyonel yapıyoruz. Bu nedenle, uluslararası uzmanların çağrılmasına lüzum yok" dedi.
Tokayev, Ocak olaylarında hayatını kaybedenlerin tam listesinin yayımlanacağını belirterek, "Ölenlerin listesi, elbette yayımlanacak ve tüm kamuoyu tarafından bilinecek. Orada devlet sistemini baltalamak isteyen terörist tarafını temsil eden çok sayıda ölü var ancak organize eyleme karışmayan sivil halka haksız eylemde bulunan tüm askeri personel sorguya çekilecek, balistik incelemeler sürüyor" diye konuştu.

Nazarbayev de referandumda oy kullandı

Ülkenin kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, oyunu başkentteki Astana Opera Tiyatrosu binasındaki sandıkta kullandı. Kazakistan, 27 yıl aradan sonra bugün 'Yeni Kazakistan' olarak adlandırılan dönem için yapılan anayasa referandumunda oy kullanmak üzere sandık başına gitti.
Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel kanunun değiştirilmesi ve bu sayede bu yıl ocak ayı başında çıkan kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası hedefleniyor.
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