https://tr.sputniknews.com/20220605/sakaryada-kayip-kuaforle-ilgili-baslatilan-kazi-calismasinda-bir-ceset-bulundu-1057015371.html
Sakarya'da 42 gündür kayıp olan kuaförün arkadaşı teslim oldu: 'Fındık bahçesine gömdüm'
Sakarya'da 42 gündür kayıp olan kuaförün arkadaşı teslim oldu: 'Fındık bahçesine gömdüm'
Sakarya'da 25 Nisan'dan beri aranan kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine Kocaali ilçesindeki fındık bahçesinde yapılan kazı çalışmasında kuaföre ait... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T23:19+0300
2022-06-05T23:19+0300
2022-06-05T23:22+0300
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sakarya
kayıp
kuaför
ceset
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 25 Nisan'dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin aranan arkadaşı C.T, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.C.T'nin, ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp Kocaali'deki Görele Mahallesi'nde babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.Kazı çalışmasında Aydoğan'a ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.Kuaför Aydoğan’ın kız arkadaşı Kocaeli’de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve Kocaali Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem T.’nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan’ın cansız bedenini bulabilmek için çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.’nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan’ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.
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Sakarya'da 42 gündür kayıp olan kuaförün arkadaşı teslim oldu: 'Fındık bahçesine gömdüm'
23:19 05.06.2022 (güncellendi: 23:22 05.06.2022) Abone ol
Sakarya'da 25 Nisan'dan beri aranan kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine Kocaali ilçesindeki fındık bahçesinde yapılan kazı çalışmasında kuaföre ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 25 Nisan'dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin aranan arkadaşı C.T, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.
C.T'nin, ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp Kocaali'deki Görele Mahallesi'nde babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.
Kazı çalışmasında Aydoğan'a ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.
Kuaför Aydoğan’ın kız arkadaşı Kocaeli’de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve Kocaali Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.
Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem T.’nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan’ın cansız bedenini bulabilmek için çalıştırma başlattı.
Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.’nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu.
Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan’ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.