https://tr.sputniknews.com/20220605/tuncelide-vatandaslara-munzur-ve-pulumur-nehirlerine-girmeyin-uyarisi-1057011863.html

Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı

Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı

Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T18:47+0300

2022-06-05T18:47+0300

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türkiye

tunceli

tunceli valiliği

munzur

pülümür

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Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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pülümür

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tunceli, tunceli valiliği, munzur, pülümür