https://tr.sputniknews.com/20220605/tuncelide-vatandaslara-munzur-ve-pulumur-nehirlerine-girmeyin-uyarisi-1057011863.html
Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı
Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı
Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T18:47+0300
2022-06-05T18:47+0300
2022-06-05T18:47+0300
türkiye
tunceli
tunceli valiliği
munzur
pülümür
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Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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tunceli, tunceli valiliği, munzur, pülümür
Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı
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Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.
Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.