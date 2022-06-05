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https://tr.sputniknews.com/20220605/tuncelide-vatandaslara-munzur-ve-pulumur-nehirlerine-girmeyin-uyarisi-1057011863.html
Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı
Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı
Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T18:47+0300
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tunceli valiliği
munzur
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Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.
türkiye
tunceli
pülümür
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tunceli, tunceli valiliği, munzur, pülümür

Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı

18:47 05.06.2022
© Sputnik / Olcay ÇelikTunceli, Munzur Vadisi
Tunceli, Munzur Vadisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Olcay Çelik
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Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.
Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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