https://tr.sputniknews.com/20220605/yargitaydan-emsal-karar-cay-ismarlamiyorsun-deyip-evi-terk-etmek-bosanma-sebebi-1057000584.html

Yargıtay'dan emsal karar: 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi

Yargıtay'dan emsal karar: 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi

Boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' diyerek evi terk eden... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T11:49+0300

2022-06-05T11:49+0300

2022-06-05T11:49+0300

yaşam

yargıtay

türkiye

boşanma

davalı

davacı

kusur

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Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Mahkeme, evi terk eden kadını kusurlu buldu. Davalı kadının davacı erkeğe 'Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' dediği ve eşyalarını da alarak evi terk edip gittiği gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu vurgulandı.Kararı davacı kadın, istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kadının kusursuz olduğuna hükmetti. Bu karar davacı koca tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi:

kusur

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yargıtay, türkiye, boşanma, davalı, davacı, kusur