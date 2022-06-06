https://tr.sputniknews.com/20220606/apple-yeni-ios-16yi-tanitti-1057056554.html

Apple yeni iOS 16’yı tanıttı

Apple yeni iOS 16’yı tanıttı

Apple, işletim sistemi IOS 16'yı dünyaya duyurdu. Yeni işletim sistemi, özellikle kullanıcıların acil durumlarda hayatını kurtarabilecek özelliklere sahip... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T21:40+0300

2022-06-06T21:40+0300

2022-06-06T21:47+0300

yaşam

apple

ios

teknoloji

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Teknoloji devi Apple, her yıl düzenlenen Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinin 2022 ayağını bugün başlattı. 10 Haziran’a kadar sürecek etkinliğin ilk günü, her zaman olduğu gibi Apple’ın büyük duyurularına ev sahipliği yaptı. Bu duyurulardan birisi de elbette iPhone işletim sistemi iOS’un yeni sürümü iOS 16 oldu.Apple, birçok kişinin beklediği bir özellik olan iPhone kilit ekranını daha kullanışlı hale getirdi.Bir diğer yenilik ise Mesajlar uygulamasına geldi. iMessage kullanıcılarının sıkça kullandığı emoji, gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. iMessage kullanıcıları için ayrıca gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri geldi.Shifdelete'de yer alan habere göre, mesajlara SharePlay desteği de geldi. Bu sayede FaceTime dışında da ekranını diğer kişiyle paylaşmak mümkün hale getirildi. Herhangi bir görüntüden sadece bir obje almak için de yeni bir özellik yayınlandı. Görüntünün konusunu arka plandan almak ve istediğiniz yere yapıştırmak için görüntülere dokunup basılı tutmak yeterli olacak. Apple Wallet artık dijital otel anahtarlarını başkalarıyla paylaşabilmenizi sağlayacak ve buna Android kullanıcıları da dahil. Apple Wallet’ın temassız ödeme özelliği, ürünlerini iPhone’dan ödeme kabul etmek isteyen satıcılar için etkin hale getiriliyor.Apple’ın Harita uygulaması yeniden tasarlandı. Apple, 15 adede kadar rotayı önceden planlamak için çok duraklı yönlendirme ekledi. Yeni ‘Birden Fazla Durak’ rota sistemiyle belirlenen rota üzerinde 15’e kadar durak ayarlanabiliyor ve bu rotalar ‘Yakın Zamanda Çizilen Rotalar’ sekmesine gidiyor, istenildiği zaman bu rotaları tekrardan kullanabiliyor. Bu çok duraklı rotalar, Mac üzerinden düzenleyip iPhone’unuza gönderilebiliyor ve Siri’yi kullanarak Apple CarPlay’deyken rotanıza yeni duraklar eklenebiliyor.iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi, altı adede kadar kullanıcının ortak çalışabileceği, katkıda bulunabileceği ve keyfini çıkarabileceği ayrı bir iCloud arşivi sayesinde ailelere fotoğrafları sorunsuz şekilde paylaşmanın yeni bir yolunu sunuyor.Kullanıcılar kişisel arşivlerindeki mevcut fotoğrafları paylaşmayı tercih edebiliyor ya da başlangıç tarihine veya fotoğraflardaki kişilere göre paylaşımda bulunabiliyor. Dileyen kullanıcılar Kamera uygulamasındaki yeni açma/kapatma düğmesini kullanarak fotoğrafları otomatik olarak Paylaşılan Arşiv’e gönderebiliyor.Aile Paylaşımına gelen değişiklikler ile birlikte çocuklar için oluşturulacak hesaplar çok daha kolay bir şekilde kontrol edilebiliecke.. Yaşa göre kısıtlamalar yapabilecek ve Aile Paylaşımı uygulamasında ebeveyn denetiminin kurulumunu daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. iOS 16 ile birlikte Güvenlik Kontrolü adı verilen yeni bir özellik geliyor. Bu araç sayesinde kullanıcıların Kişisel Güvenliği korunacak. Apple’ın yeni Acil Durum butonu ile birlikte tüm hesaplara erişim kısıtlanabilecek. Bu da istenilmeyen kişilerle konum paylaşılmasını ve onların hesaplara erişmesini engelliyor. Ayrıca bu butona basıldığında diğer tüm cihazlarda açık olan iCloud hesapları kapatılıyor ve istenilmeyen kişilerden Mesajlar uygulaması üstünden mesaj alınmıyor.

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apple, ios, teknoloji