https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-kocadan-siirtteki-doktora-siddet-olayina-iliskin-aciklama-saldirgan-hastaneye-yatirildi--1057058872.html

Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama: Saldırgan hastaneye yatırıldı

Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama: Saldırgan hastaneye yatırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T22:46+0300

2022-06-06T22:46+0300

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türkiye

fahrettin koca

siirt

kurtalan

doktor

şiddet

sağlıkta şiddet

açıklama

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Bakan Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısına istinaden Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, siirt, kurtalan , doktor, şiddet, sağlıkta şiddet, açıklama