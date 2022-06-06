https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-kocadan-siirtteki-doktora-siddet-olayina-iliskin-aciklama-saldirgan-hastaneye-yatirildi--1057058872.html
Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama: Saldırgan hastaneye yatırıldı
Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama: Saldırgan hastaneye yatırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T22:46+0300
2022-06-06T22:46+0300
2022-06-06T22:52+0300
türkiye
fahrettin koca
siirt
kurtalan
doktor
şiddet
sağlıkta şiddet
açıklama
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Bakan Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısına istinaden Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, siirt, kurtalan , doktor, şiddet, sağlıkta şiddet, açıklama
Bakan Koca'dan Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama: Saldırgan hastaneye yatırıldı
22:46 06.06.2022 (güncellendi: 22:52 06.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır" dedi.
Bakan Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısına istinaden Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır" ifadelerini kullandı.