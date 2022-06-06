Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220606/bursada-bir-ilkokulda-dansozlu-etkinlik-duzenlendi-okul-muduru-gorevden-uzaklastirildi-1057039327.html
Bursa'da bir ilkokulda dansözlü etkinlik düzenlendi: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bursa'da bir ilkokulda dansözlü etkinlik düzenlendi: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bursa'da bir ilkokulda düzenlendiği belirtilen etkinlikte dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T14:44+0300
2022-06-06T14:44+0300
yaşam
bursa
dansöz
okul müdürü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057039387_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_682898c3633462e75927e67df49af2fc.jpg
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki dansözlü okul etkinliği sonrası okul müdürünü görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.Çalı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda geçen ay Hıdırellez ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı.O anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepkilere neden oldu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı.İmam hatip iddialarına yanıtİl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:"İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057039387_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_e2a77cead4c9948459a1579653df9de1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, dansöz, okul müdürü

Bursa'da bir ilkokulda dansözlü etkinlik düzenlendi: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

14:44 06.06.2022
© DHABursa'da bir ilkokulda dansözlü etkinlik düzenlendi: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bursa'da bir ilkokulda dansözlü etkinlik düzenlendi: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bursa'da bir ilkokulda düzenlendiği belirtilen etkinlikte dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki dansözlü okul etkinliği sonrası okul müdürünü görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Çalı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda geçen ay Hıdırellez ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı.
O anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepkilere neden oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı.

İmam hatip iddialarına yanıt

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала