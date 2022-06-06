https://tr.sputniknews.com/20220606/bursada-bir-ilkokulda-dansozlu-etkinlik-duzenlendi-okul-muduru-gorevden-uzaklastirildi-1057039327.html

Bursa'da bir ilkokulda dansözlü etkinlik düzenlendi: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Bursa'da bir ilkokulda dansözlü etkinlik düzenlendi: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Bursa'da bir ilkokulda düzenlendiği belirtilen etkinlikte dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T14:44+0300

2022-06-06T14:44+0300

2022-06-06T14:44+0300

yaşam

bursa

dansöz

okul müdürü

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki dansözlü okul etkinliği sonrası okul müdürünü görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.Çalı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda geçen ay Hıdırellez ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı.O anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepkilere neden oldu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı.İmam hatip iddialarına yanıtİl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:"İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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bursa, dansöz, okul müdürü