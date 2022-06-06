https://tr.sputniknews.com/20220606/chp--icisleri-bakanliginin-muzik-yayin-saatleri-genelgesini-danistaya-tasidi-1057022749.html
CHP, İçişleri Bakanlığı'nın müzik yayın saatleri genelgesini Danıştay’a taşıdı
CHP, İçişleri Bakanlığı'nın müzik yayın saatleri genelgesini Danıştay’a taşıdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın müzik yayın saatlerine ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T08:42+0300
2022-06-06T08:42+0300
2022-06-06T08:42+0300
politika
gamze akkuş ilgezdi
müzik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103808/30/1038083003_0:1:2842:1600_1920x0_80_0_0_efc41bfffd34a63a109d2611b87aede8.jpg
Danıştay Başkanlığına verilen dilekçede, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. Dilekçede, idari işlemlerin amacının “kamu yararı” olduğu belirtilerek “Dava konusu genelgenin çıkarılma tarihinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında ‘halk sağlığının korunması’ ve ‘kamu yararı’ gibi nesnel ölçütler bulunmadığının, düzenleniş amacının kalmadığının genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir” denildi. Milliyet'in haberine göre, İlgezdi yaptığı açıklamada “Önce pandemiyi bahane ederek müziğe gece yarısı yasağı getirdiler. Sonra pandemi sınırlamalarını kaldırdılar ama müzik yasağını kalıcı hale getirdiler. ‘Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur’ diyerek niyetlerini belli ettiler. Niyetleri pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahaledir. Biz de üzerimize düşeni yaptık ve İçişleri Bakanlığı’nın müzik yasağı genelgesine yönelik Danıştay’da davamızı açtık” dedi.İçişleri Bakanlığı, “Pandemi sürecinde saat 24:00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve Müzik Yayın Saati gece 01.00‘e kadar uzatıldı” açıklamalarında bulunmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103808/30/1038083003_355:0:2488:1600_1920x0_80_0_0_74d673c1d6c13d93a353e7815d2230e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gamze akkuş ilgezdi, müzik
CHP, İçişleri Bakanlığı'nın müzik yayın saatleri genelgesini Danıştay’a taşıdı
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın müzik yayın saatlerine ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.
Danıştay Başkanlığına verilen dilekçede, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. Dilekçede, idari işlemlerin amacının “kamu yararı” olduğu belirtilerek “Dava konusu genelgenin çıkarılma tarihinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında ‘halk sağlığının korunması’ ve ‘kamu yararı’ gibi nesnel ölçütler bulunmadığının, düzenleniş amacının kalmadığının genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir” denildi.
Milliyet'in haberine göre,
İlgezdi yaptığı açıklamada “Önce pandemiyi bahane ederek müziğe gece yarısı yasağı getirdiler. Sonra pandemi sınırlamalarını kaldırdılar ama müzik yasağını kalıcı hale getirdiler. ‘Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur’ diyerek niyetlerini belli ettiler. Niyetleri pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahaledir. Biz de üzerimize düşeni yaptık ve İçişleri Bakanlığı’nın müzik yasağı genelgesine yönelik Danıştay’da davamızı açtık” dedi.
İçişleri Bakanlığı, “Pandemi sürecinde saat 24:00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve Müzik Yayın Saati gece 01.00‘e kadar uzatıldı” açıklamalarında bulunmuştu.