https://tr.sputniknews.com/20220606/diyarbakirda-dolum-makinesi-basincla-tasti-1-kilometrelik-alana-sekerli-madde-yayildi-1057019902.html

Diyarbakır'da dolum makinesi basınçla taştı: 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı

Diyarbakır'da dolum makinesi basınçla taştı: 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı

Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali içerisinde tatlandırılmış meyveli buz yapımında kullanılan sıvı dolum makinesi basınçtan dolayı taştı. Ölen ya da yaralanın... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T03:22+0300

2022-06-06T03:22+0300

2022-06-06T03:22+0300

diyarbakır

türkiye

fabrika

basınç

şeker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057019982_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_1a459c9b128dabda41498a836b2318b7.jpg

Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde faaliyet yürüten bir tatlandırılmış meyveli buz imalatharesinde iddiaya göre içeride sıvı dolum makinesinde küçük çaplı patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda basınçtan kaynaklı patlamanın ardından şekerli su ile üretimi yapılan madde yayılmaya başladı. 1 kilometrelik alana yayılan şekerli madde zeminde yapışkan bir tabaka oluştururken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Alana yayılan madde işçiler tarafından temizlenmeye çalışılırken yayılmamasının engellenmesi için poşetlerle önlem alındı.Sebze ve Meyve Hali Komisyon Başkanı Murat Taş, önceki yönetimin vermiş olduğu kararla uygun olmayan ticari faaliyetler yapıldığını söyledi. Taş, "Palet, yumurta ve yoğurtçuluk yapanlar var. Bunun içerisinde bugün yaşanan işyeri de var. Bunlar hal için uygun ve sağlıklı değil. Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı" dedi.Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince tutanak tutuldu, bölgeye gelen polis merkezi ekipleri de halk sağlığını tehlikeye sokmaktan firma ile ilgili adli işlem başlattı.

diyarbakır

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, fabrika, basınç, şeker