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https://tr.sputniknews.com/20220606/diyarbakirda-dolum-makinesi-basincla-tasti-1-kilometrelik-alana-sekerli-madde-yayildi-1057019902.html
Diyarbakır'da dolum makinesi basınçla taştı: 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da dolum makinesi basınçla taştı: 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali içerisinde tatlandırılmış meyveli buz yapımında kullanılan sıvı dolum makinesi basınçtan dolayı taştı. Ölen ya da yaralanın... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T03:22+0300
2022-06-06T03:22+0300
diyarbakır
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fabrika
basınç
şeker
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Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde faaliyet yürüten bir tatlandırılmış meyveli buz imalatharesinde iddiaya göre içeride sıvı dolum makinesinde küçük çaplı patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda basınçtan kaynaklı patlamanın ardından şekerli su ile üretimi yapılan madde yayılmaya başladı. 1 kilometrelik alana yayılan şekerli madde zeminde yapışkan bir tabaka oluştururken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Alana yayılan madde işçiler tarafından temizlenmeye çalışılırken yayılmamasının engellenmesi için poşetlerle önlem alındı.Sebze ve Meyve Hali Komisyon Başkanı Murat Taş, önceki yönetimin vermiş olduğu kararla uygun olmayan ticari faaliyetler yapıldığını söyledi. Taş, "Palet, yumurta ve yoğurtçuluk yapanlar var. Bunun içerisinde bugün yaşanan işyeri de var. Bunlar hal için uygun ve sağlıklı değil. Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı" dedi.Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince tutanak tutuldu, bölgeye gelen polis merkezi ekipleri de halk sağlığını tehlikeye sokmaktan firma ile ilgili adli işlem başlattı.
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diyarbakır, fabrika, basınç, şeker

Diyarbakır'da dolum makinesi basınçla taştı: 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı

03:22 06.06.2022
© DHADiyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© DHA
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Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali içerisinde tatlandırılmış meyveli buz yapımında kullanılan sıvı dolum makinesi basınçtan dolayı taştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda hal içerisinde 1 kilometrelik alana şekerli su ile yapılan madde yayıldı.
Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde faaliyet yürüten bir tatlandırılmış meyveli buz imalatharesinde iddiaya göre içeride sıvı dolum makinesinde küçük çaplı patlama meydana geldi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda basınçtan kaynaklı patlamanın ardından şekerli su ile üretimi yapılan madde yayılmaya başladı. 1 kilometrelik alana yayılan şekerli madde zeminde yapışkan bir tabaka oluştururken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Alana yayılan madde işçiler tarafından temizlenmeye çalışılırken yayılmamasının engellenmesi için poşetlerle önlem alındı.
Sebze ve Meyve Hali Komisyon Başkanı Murat Taş, önceki yönetimin vermiş olduğu kararla uygun olmayan ticari faaliyetler yapıldığını söyledi. Taş, "Palet, yumurta ve yoğurtçuluk yapanlar var. Bunun içerisinde bugün yaşanan işyeri de var. Bunlar hal için uygun ve sağlıklı değil. Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı" dedi.
Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince tutanak tutuldu, bölgeye gelen polis merkezi ekipleri de halk sağlığını tehlikeye sokmaktan firma ile ilgili adli işlem başlattı.
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