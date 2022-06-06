https://tr.sputniknews.com/20220606/futbol-dunyasinin-en-degerlileri-belirlendi-zirvedeki-isim-mbappe-1057058026.html

Futbol dünyasının en değerlileri belirlendi: Zirvedeki isim Mbappe

Futbol dünyasının en değerlileri belirlendi: Zirvedeki isim Mbappe

Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, 205,6 milyon euro ile Paris Saint-Germain'in (PSG) 23 yaşındaki Fransız golcüsü Kylian Mbappe oldu. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T22:21+0300

2022-06-06T22:21+0300

2022-06-06T22:22+0300

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı rapora göre, dünyada piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 205,6 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.Paris St-Germain ile sözleşmesini uzatması sonrası listenin başında yer alan Mbappe'yi son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior (185,3 milyon euro) ve Manchester City'nin 21 yaşındaki Norveçli yeni golcüsü Erling Haaland (152,6 milyon euro) takip etti.İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede, PSG'nin 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Manchester United'ın 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.İngiltere Premier Lig kulüpleri, ilk 100'de 41 futbolcu ile listede en fazla oyuncusu bulunan kulüpler konumunda.Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek 100 oyuncu içinde Türk futbolcu yer almadı.Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:1. Kylian Mbappe (PSG): 205,6 milyon euro2. Vinicius Junior (Real Madrid): 185,33. Erling Haaland (Manchester City): 152,64. Pedri (Barcelona): 135,15. Jude Bellingham (Borussia Dortmund): 133,76. Phil Foden (Manchester City): 1247. Frenkie de Jong (Barcelona): 112,58. Luis Diaz (Liverpool): 1109. Ruben Dias (Manchester City): 109,610. Ferran Torres (Barcelona): 109,5

https://tr.sputniknews.com/20220521/ingilterede-yilin-en-iyi-genc-oyuncusu-odulunu-yine-foden-kazandi-1056559626.html

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